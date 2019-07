Vrba v Řecku před LM: Čermák? Nejdřív řekněte, jak hraje Sparta... | iSport.cz

Před vstupním zápasem jste tvrdil, že Olympiakos má sílu podobnou FC Kodaň. Změnil jste názor?

„Ano. Olympiakos má mnohem lepší individuality a v útočné fázi je mnohem kreativnější než Kodaň.“

Po disciplinárním trestu se vrací David Limberský, připravený je i druhý krajní bek Radim Řezník. Do nominace se nevešel naopak Milan Havel, jenž hrál minulý týden proti řeckému týmu v základní sestavě. Je pro vás složité za současného stavu tvořit nominaci?

„V poslední době je to vždycky těžké. Už jen vybrat osmnáct hráčů do nominace. Vedení klubu učinilo v létě obrovský krok, vytvořilo nejsilnější kádr, který kdy v Plzni byl. Všichni zdraví hráči by si zasloužili být s námi v Pireu, bohužel to nejde. Už jen vybrat obrannou čtyřku je těžké. Něco v hlavě mám. Doufám, že se do úterý nic nestane a postavíme takovou sestavu, která proti Olympiakosu uspěje.“

Donutil vás Adam Hloušek svými výkony přemýšlet nad obsazením postu levého krajního obránce?

„Adam doma odehrál proti Olympiakosu velmi dobré utkání. Takže i to je varianta, s kterou můžeme nastoupit.“

Chybí podhrotový záložník Aleš Čermák. Jaké vlastnosti z jeho hry vám budou chybět? A jak ho chcete nahradit?

„Když mi řeknete, jak hraje Sparta, tak vám to řeknu.“

V tuhle chvíli prohrává 0:1…

„Díky. Aleš je strašně důležitý především v domácích utkáních. Je pravda, že v odvetě očekávám zvýšený tlak soupeře, tudíž by Aleš nebyl tolik důležitý. Jeho hlavní předností je výjimečná tvořivá složka. Možná postavíme hráče, který je trochu rychlejší a má jiné přednosti. Každopádně Aleš má natažený postranní kolenní vaz, nějakou dobu nám bude chybět.“

V prvním kole vyřazovací části Evropské ligy jste v únoru na půdě Záhřebu nezvládli start do utkání a po půlhodině prohrávali 0:2. Plyne z toho pro tým ponaučení?

„My spíš budeme vycházet ze zápasů s Kodaní, s Trondheimem, s CSKA Moskva, s Larnakou.“

Portugalský trenér Olympiakosu Pedro Martins zmínil, že úterní zápas má pro celý klub vrcholný význam. Je to stejné i v případě Plzně?

„Pro každý klub naší úrovně je vrcholem dostat se do skupiny Champions League. Takže ano, tento zápas je pro nás mimořádně důležitý.“

Velké zápasy občas rozhodují netradiční střelci. V Plzni se v aktuální sezoně prosazují obránci. Může to v úterý pokračovat?

„Přiznám se, že mně je úplně jedno, kdo dá gól. Pokud to bude postupový gól, ať ho dá třeba Krmenčík, který byl minulý týden některými lidmi odepisován. Je mi to vážně jedno.“

