Olympiakos, Plzeň, sestava na zápas o vše. O místo si říká Hloušek, nastoupí mazák Limberský? | iSport.cz

Mazák David Limberský je zpátky. V prvním utkání v Plzni seděl na tribuně. Zápasovou stopku mu vystavila červená karta z posledního plzeňského duelu v evropských pohárech. V prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb mu kouč Pavel Vrba svěřil nezvyklou roli ve středu obrany. Limberský ale vyhořel.

Byl nejistý, dopouštěl se osudových chyb, góly šly na jeho vrub a v závěru byl po druhé žluté kartě vyloučený. „Nebyla to moje pozice, zahrál jsem tam špatný zápas. Určitě bychom si z toho měli vzít příklad, protože jsme soupeře pouštěli do šancí. Myslím, že pokud by se to opakovalo proti Olympiakosu, bylo by to hodně těžké,“ chlapsky se postavil k únorovému selhání na stadionu Maksimir.

Všeobecně se předpokládá, že Limberský vyběhne v základní sestavě. O víkendu odehrál celé utkání proti Karviné, a byť hloupě zavinil pokutový kop, své úkoly si splnil. Nicméně i on sám tuší, že časy, kdy měl pozici ve startovací jedenáctce těžce pod palcem, jsou minulostí. Na paty mu šlape letní posila Adam Hloušek.



„Kádr je hodně kvalitní, nikdo v něm není do počtu. Když někdo vypadne, je za něho adekvátní náhrada. Adam se mi v zápasech moc líbil. Běžecky je na tom hrozně dobře. Ještě by mohl maličko zlepšit centry… Trenér má teď podle mě zamotanou hlavu, jak to postaví,“ uznal Limberský.

Také Pavel Vrba na dotaz Sportu v útrobách stadionu Georgiose Karaiskakise zápasové angažmá Hlouška nevyloučil. „Adam doma odehrál proti Olympiakosu velmi dobré utkání. Takže i to je varianta, se kterou můžeme nastoupit,“ připustil.

V diskusích je i složení předsunuté záložní linie. Mimo hru je kvůli nataženému postrannímu kolennímu vazu kreativec Aleš Čermák. Proti Karviné na pozici podhrotu alternoval Ondřej Mihálik. „Postavíme hráče, který je trochu rychlejší a má jiné přednosti,“ kontroval Vrba.

Trefit se do složení základní sestavy bude dnes mimořádně důležité. Plzeň stojí před nejsložitějším testem dosavadní části sezony. Význam zápasu je ohromný. Jestliže Viktoria promění domácí remízu 0:0 v postup, může si i nadále nárokovat vstupenku do Ligy mistrů.

Byť by ji čekaly ještě dvě kvalifikační rundy, vstupovala by do nich s vědomím, že má coby účastník třetího předkola LM jistotu postupu do základní skupiny Evropské ligy a tím pádem v kapse zajímavou odměnu ve výši čtyřiasedmdesáti milionů korun.

Pokud by s Olympiakosem vypadla, automaticky by přešla do třetího předkola Evropské ligy a k postupu do základní skupiny by musela svalit dva soupeře. „Pro každý klub naší úrovně je vrcholem dostat se do skupiny Champions League. Takže ano, tento zápas je pro nás mimořádně důležitý,“ prohlásil Vrba za dohledu majitele klubu Tomáše Paclíka a generálního ředitele Adolfa Šádka, kteří přímo v tiskovém středisku stadionu Olympiakosu poslouchali tiskovou konferenci.

Předpokládaná sestava Plzně: Hruška - Řezník, Brabec, Pernica, Limberský - Hrošovský, Kalvach - Kopic, Kayamba, Kovařík - Krmenčík.

