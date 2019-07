Uhrin o Plzni: Co stačí na ligu, tady už ne. Není dobré jít jen českou cestou | iSport.cz

V čem Plzeň nezvládla odvetu v Řecku?

„O standardních situacích se mluvilo už hodně. Dostali z nich góly, které nemuseli. Je to škoda, standardky jsou taktická záležitost, v tom vybouchli. Celkově byl jejich projev špatný. Od začátku utkání záloha nestíhala přepínat, nekombinovala, nedržela míč. Mezi týmy byl velký rozdíl v technické kvalitě.“

Co se změnilo od prvního zápasu, který skončil 0:0?

„Plzeň tentokrát vůbec nebyla na míči, nedostávala se do zakončení, akorát Hrošovský tam měl jeden náznak šance. Utkání se jim nepovedlo, ale nechtěl bych je odsuzovat po první větší porážce. Stát se to může komukoliv. Ale když jim chyběla technická kvalita, neviděl jsem tam ani vůli po bojovnosti, změnit rytmus utkání, něco s tím udělat takticky. Gólman Hruška všechno vyrážel před sebe, tím pádem byla celá obrana nervózní. Přitom normálně chytá dobře. Obrana vybouchla, Olympiakos měl ještě spousty jiných šancí, které mohl proměnit.“

Kde dělali hráči při standardkách největší chybu?

„Určitě mají mít osobně pohlídané hráče. Propadali na přední části vápna, balon se dostával dovnitř pokutového území a pak se s tím těžko něco dělá. To byly chyby hráčů, kteří to mají na starosti, aby se míč nedostal za ně.“

Přitom Plzeň bránění takových situací většinou zvládá…

„Možná ji soupeř zaskočil. V Plzni hrál Olympiakos laxně, stačila mu remíza. Na hráčích ale bylo vidět, že dobře drží balon, lépe kombinovali a jsou lépe vybavení v soubojích jeden na jednoho. Nicméně i proti takovým soupeřům se dá hrát.“

Za poslední rok šlo už o několikáté utkání, které Plzeň venku vysoko prohrála. Příděl 0:5 v Římě, 0:4 na Slavii, 0:3 v Jablonci, na jaře 0:3 v Záhřebu. Co z takových výsledků vyčíst?

„Proti těžším mužstvům to venku často nezvládají, asi to je varování. Plzeň ale měla hlavně dát branku doma, šance na gól měla. To se mužstvu nepovedlo. Vstup do zápasu byl špatný, asi všichni si mysleli, že druhá půle bude lepší, ale ono to bylo naopak ještě horší. Jestli si to mysleli i hráči, tak jenom špatně. Pokud měli pocit, že něco přečkali, tak nepřečkali vůbec nic a prohrálo se 0:4. Měli být od začátku aktivní, aby zaskočili soupeře. To domácí nebyli v podstatě ani vteřinu.“