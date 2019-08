Kluž - Slavia | Trpišovský: Jsme dva zápasy od našeho snu. Je jedno, jaký je za tím balík | iSport.cz

Kdo z nich na vás dělá největší dojem?

„Líbí se mi Ciprian Deac, Billel Omrani, to jsou nesmírně produktivní hráči, velice užitečný je Damjan Djokovič ve středu hřiště. Vůbec celá ofenzivní složka s oběma křídly je nebezpečná.“

Hodí se teď Nicolae Stanciu třeba i na lepší poznání soupeře?

„Hned po losu play off mi říkal, že postoupí Kluž, ne Celtic, byl o tom skálopevně přesvědčený. A měl pravdu. Nějaké nuance jsme s ním konzultovali, ale informací máme spoustu. S Alexem Balutou jsou šiřiteli informací mezi hráči, když spolu jsou ve volném čase. Je to pro nás trenéry pomoc, když my nejsme s týmem, tak oni dva o Kluži pořád vypráví.“

Budou to dva nejdůležitější zápasy podzimu?

„Svým způsobem asi ano, i když ve Slavii je důležitý každý zápas a přesvědčujeme se o tom dnes a denně. Ale hrát play off Ligy mistrů je výjimečná záležitost, a když budeme úspěšní, tak víme, co by nám to přineslo. Nejdůležitější je vždycky ten příští zápas, který hrajeme, takže pak derby proti Bohemce. Ale utkání o Ligu mistrů jsou určitě výjimečná.“

Třeba taky tím, že je za postup bratru 400 milionů korun odměna od UEFA?

„Víc by vám k tomu asi řekl náš finanční ředitel Dan Konrád, pro mě se z tohohle pohledu nic nemění. Je to zápas o Champions League a každý, kdo dělá fotbal a sport, tak ví, co to pro sportovce znamená. Kolik je tam peněz, nemá vliv na to, jestli to chceme víc, nebo míň. Teď jsme dva zápasy od našeho snu, a je jedno, jaký balík za tím je. Dan by vám ale asi odpověděl jinak...“

Do zápasové nominace se určitě nevejde celý kádr, který jste do Rumunska přivezli, už tedy máte představu, kdo bude vyškrtnutý?

„Představu o nominaci v tuhle chvíli máme jasnou, ale ještě uvidíme, protože na tréninku měli dva hráči lehčí zdravotní potíže. Budeme taky vycházet z toho, jak se tu chceme prezentovat. Tím, že je to zápas venku, a vstřelený gól by mohl hrát velkou roli, chtěli bychom mít na střídačce hlavně možnosti do ofenzivy.“