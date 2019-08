Kluž - Slavia | TOP hvězdy soupeře: Billel Omrani, George Tucudean a Ciprian Deac | iSport.cz

Kluž má ve svých řadách dost zajímavých hráčů. Mezi největší hvězdy týmu patří Ciprian Deac, George Tucudean či Billel Omrani • FOTO: Koláž iSport.cz

Už dnes večer vstoupí Slavia do bitvy o Ligu mistrů. Nečeká ji lehký úkol. Rumunská Kluž možná na první dojem nebudí strach, v jejím kádru se však skrývá několik zajímavých hráčů. Koneckonců o tom mluvil i trenér Jindřich Trpišovský. „Jsou to skvělí hráči, nebezpečný tým. Jinak by přece nevyřadili tři soupeře v předkolech Ligy mistrů,“ varoval na pondělní tiskové konferenci. Podívejte se na 3 největší hvězdy Kluže, jak je vybrala redakce iSport.cz >>>