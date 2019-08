Experti věří, že Slavia bitvu o Ligu mistrů zvládne | iSport.cz

V Praze se bude hrát základní skupina Ligy mistrů. Alespoň to naznačují experti i tipéři před odvetou play off Champions League mezi Slavií a rumunskou Kluží. Pražané vyhráli první duel před týdnem na hřišti soupeře 1:0 a nyní vládne přesvědčení, že už si doma postup utéct nenechá. "Postup Slavie je tutovka s krásným kurzem 1,12, tak se není co divit, že je to jedna z nejsázenějších sázkových příležitostí u tohoto utkání," konstatuje Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.