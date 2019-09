Inter - Slavia | Nečekaný tah, Zelený zářil v záloze! Vzpružilo mě, že jsem se hned chytil | iSport.cz

Prý hrál ve středu zálohy jednou nebo dvakrát v životě. V ostré zkoušce na Interu Milán to ale nebylo poznat. Slávista Jaroslav Zelený, obvykle levý bek, vlétl na San Siro sebevědomě a svým výkonem přispěl k celkově výbornému představení Slavie v úvodním zápase Ligy mistrů, které vyústilo v zisk bodu za remízu 1:1.

Trenér Trpišovský prohlásil, že jste ve 30. minutě kulil oči, když vám řekl, ať sledujete střední záložníky a že na této pozici půjdete do hry. Bylo to tak?

„Jo, trošku jsem se pousmál, když mi to trenér řekl.“

Bál jste se?

„Nevím, jestli jsem se úplně bál. Hrál jsem na téhle pozici asi jednou nebo dvakrát v životě. Někdy před sedmi lety, takže tam nejsem úplně zběhlý, ale strach jsem neměl.“

Kdy jste hrál středního záložníka naposledy?

„Pamatuji si, že to bylo na Baníku, když jsem hrál ještě za Hradec. Výsledek zápasu si už nepamatuju, ale vím, že jsem se tam motal jako nudle v bandasce.“

A co po zkušenosti na Interu? Nezměníte post?

„To se uvidí. Ale to, že jsem na této pozici nastoupil, bylo dané i tím, že někteří kluci byli zranění. A padlo to na mě.“

SESTŘIH: Inter - Slavia 1:1. Pražané sahali po vítězství, favorit srovnal v nastavení

Na hřišti jste ale vypadal sebevědomě, dařilo se vám, ničeho jste se nebál. Jak jste se cítil?

„Vyšly mi nějaké věci, to hráči vždycky pomůže. Vzpružilo mě, že jsem se hned chytil. Myslím, že pak jsem to odehrál jakžtakž.“

Jak těžké bylo chytit tempo zápasu?

„Rychle jsem se zahřál, ale v jednu chvíli jsem se rychle i přehrál. Pak jsem to chvilku rozdýchával. Ale myslím, že kluci odvedli dobrou práci už předtím. Dobře je napadali a oběma týmům ubývaly síly. To je pak vždycky znát. Hráč, který přijde čerstvý na hřiště, má víc sil než ostatní, kteří mají v nohách třeba už šedesát minut.“

Vyslal jste střelu, kterou pak dorazil do sítě Peter Olayinka. Neviděl jste za zády gólmana Handanoviče už váš pokus?

„Byla to podobná situace jako proti Slovácku, kdy jsem střílel, gólman mi to taky vyrazil a Vláďa Coufal míč dorazil do brány. Teď to bylo v podstatě to samé. Kdybych to dal já, bylo by to pro mě ještě lepší, ale zaplaťpánbůh, že to brankář vyrazil k Olimu (Olayinkovi), který to výborně dorazil.“

Sám jste mohl zvýšit. Litujete, že se vám nepovedlo dobře zakončit?

„To víte, že jo. Kdybych v jedné situaci vystřelil, navíc ta k tomu přímo vyzývala… I když jsem čekal, že obránce se zachová jinak, než co nakonec udělal. Ale kdybych vystřelil, gólman by na to těžko reagoval, pokud bych netrefil jeho. Šli bychom do vedení 2:0 a zaslouženě bychom si odvezli tři body.“

Jak moc vás mrzí, že jste o výhru na Interu přišli až v nastavení?

„Mrzí to, samozřejmě. Je to takové klasické klišé – před zápasem bychom takový výsledek brali, ale vzhledem k průběhu utkání a k tomu, že jsme mohli přidat i druhý gól, to mrzí. Řekl bych, že výhra by byla zasloužená. Je škoda, že si odvážíme jen bod. Každopádně jsme za něj rádi.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+2. Barella Hosté: 63. Olayinka Sestavy Domácí: Handanovič (C) – D'Ambrosio, de Vrij, Škriniar – Candreva (49. Lazaro), Sensi, Brozović (71. Barella), Gagliardini, Asamoah – Lautaro Martínez (71. Politano), R. Lukaku. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil – T. Souček (C), Hušbauer – Masopust (79. Júsuf Hilál), Traoré (60. Zelený), Stanciu – Olayinka (85. Provod). Náhradníci Domácí: Padelli, Godín, Sánchez, Vecino, Politano, Lazaro, Barella Hosté: Tecl, Zelený, Provod, Škoda, Frydrych, Júsuf Hilál, Markovič Karty Domácí: Asamoah, Lautaro Martínez, Politano Hosté: Hovorka, T. Souček Rozhodčí Buquet – Debart, Pacelli (vš. FRA) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst) Návštěva 50 128 diváků