SESTŘIH: Inter – Slavia 1:1. Cenný bod na úvod LM! Favorit srovnal v závěru | iSport.cz

Slavia vstoupila do základní skupiny Ligy mistrů cennou remízou 1:1 na hřišti Interu Milán! Do posledních minut navíc sahala po senzační výhře. Pražany poslal ve druhém poločase do vedení Peter Olayinka, když zblízka dorazil do sítě střelu Jaroslava Zeleného. Domácí srovnali až v nastavení zásluhou Nicola Barelly.