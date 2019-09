„Psycho“ Hovorka! Vymazal tank Interu, oslava po obrání Lukaka je hit | iSport.cz

Hovorka dostal skoro neřešitelný úkol. Se svými 179 centimetry si na San Siru stoupl k Romelu Lukakovi, hromotlukovi měřícímu přes 190 centimetrů a vážícímu k metráku. Leckomu by se z mnohem urostlejšího a slavnějšího soupeře rozklepaly nohy. S tím ale za Hovorkou nechoďte…

S vydatnou pomocí Tomáš Součka, Ondřeje Kúdely a zbytku týmu, který v milánské aréně odehrál skvělou partii, nejdražší letní posilu italského gigantu vynuloval a vyjma jedné šance v závěru Lukaka k ničemu nepustil!

Jak je to možné? Hovorka se s ničím nepáral. Neustále Belgičanovi ležel na zádech, nenechal mu centimetr prostoru. Výmluvná je scéna z prvního poločasu. Lukaku zpracovával zády k bráně vysoký balon, jenže Hovorka se přes něj přeřítil jako lokomotiva. Ohromným výskokem těžký balon uhrál a vrátil ho směrem k italské brance. Udatný bojovník v sešívaném povedený zákrok oslavil euforickým výkřikem a zaťatými pěstmi.

„Kdo ho viděl proti Interu hrát, tak musí snad dostat ve všech sdělovacích prostředcích tu nejvyšší možnou známku. Vyrovnal se Lukakovi, který stál Inter zhruba dva naše roční rozpočty na celý klub. Ve výkonu Davida nenajdu sebemenší chybu, až se budu dívat na video. Je to i velké zadostiučinění pro něj samotného,“ žasl slávistický kouč Trpišovský.

„Jsem nadšený, že ho kluci v obraně takhle vymazali. Dělal jsem si po losu srandu, že naše obránce ani neuvidí, že si je bude muset zvednout, aby si je mohl prohlídnout, že mu kluci budou zespoda mávat, že na hřišti fakt jsou. Ale oni tuhle výzvu přijali, popasovali se s tím neskutečně,“ zářil.

Deník Sport Hovorkovi (stejně jako Olayinkovi a Zelenému) udělil nejvyšší možnou desítku. Zcela zaslouženě, 26letý stoper vystřihl brilantní výkon. „Já jsem především rád za náš tým, za to, jak fungujeme. Působíme jako celek. Není to otázka jednoho nebo dvou hráčů. Díky kolektivní hře rostou i naše výkony. Já jsem jedině rád, že tu můžu být a zahrát si takové zápasy. Moc si toho cením,“ pravil skromně v rozhovoru pro slávistický web.

SESTŘIH: Inter - Slavia 1:1. Pražané sahali po vítězství, favorit srovnal v nastavení

„Gadži,“ jak se vzrůstem menšímu, ale o to dynamičtějšímu a urputnějšímu stoperovi říká, si velký zápas náramně užil. „Když se na mě podíváte, tak je jasné, že musím hrát agresivněji. Z toho vyplývá i moje hra, mám to v sobě asi vrozené. Když se na sebe po zápase podívám, někdy se i stydím. Na hřišti chci ale odvést maximum, jdu do toho po hlavě. Co víc si přát, než si zahrát na San Siru a odehrát zde rovnocennou partii s hráči, kteří patří mezi světovou špičku.“

Jen málo hráčů přitom šlo do sezony v těžší pozici. Hovorka přestoupil do Slavie, kde po letním odchodu Deliho s Ngadeuem zacelil díru na stoperské pozici. Nahradit dvě tmavé věže, symboly slávistické super sezony zakončené ziskem double, byl téměř neřešitelný úkol. Hovorka navíc neustále poslouchal, že se svými fyzickými parametry nemá šanci a na štaci v Edenu pohoří.

„To slýchám často…“ odpovídal na menší výšku v jednom z rozhovorů před čtyřmi lety. „Ale mám zase jiné přednosti, jsem obratnější, rychlejší, dynamický,“ zdůraznil, čím svůj hendikep nahrazuje.

Šťastný je pochopitelně i trenér Trpišovský, který na Hovorku vsadil. Stejně jako v Liberci z něj udělal klíčového stopera a zatím mu rozhodnutí vychází. V lize odehrál Hovorka šest zápasů, Slavia s ním v obraně inkasovala jediný gól. S nulou vzadu zvládla i play off o Ligu mistrů s Kluží, v milánském kotli inkasovala na konečných 1:1 až v nastavení.

Přitom Hovorku si léta piplali ve Spartě, kde ale v dospělém áčku odehrál jedinou sezonu. Přes angažmá v Liberci a v Jablonci se dostal až do konkurenční Slavie, kam si ho vytáhl trenér Trpišovský. A tento tah se mu zatím náramně vyplácí…