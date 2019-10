Slavia - Dortmund | Hummels věří, že se jeho tým na Slavii zvedne: Ukážeme pravou Borussii | iSport.cz

Když byl naposledy v Praze, dal tu před dvěma lety gól za německou reprezentaci v kvalifikaci o mistrovství světa. Záložník Borussie Dortmund Mats Hummels pak zprostředkovaně slyšel i pochvalná slova slávistického trenéra Jindřicha Trpišovského o tom, jak elegantním stoperem je. „Doufám, že to na hřišti potvrdím,“ usmíval se zkušený německý obránce před bitvou se Slavií v Lize mistrů.

Měl jste zdravotní problémy. Budete na zápas připraven?

„Vycházím z toho, že to půjde. V pondělí jsem trénink absolvoval. Sice nebyl můj nejintenzivnější v životě, ale měl jsem dobrý pocit. Pokud bude na předzápasovém tréninku vše v pořádku, budu k dispozici.“

Jako tým neprožíváte dobré období. Z posledních pěti soutěžních zápasů jste jen jednou vyhráli, přetřásá se pozice trenéra Luciena Favreho. Jak to vnímáte?

„Zaprvé bych řekl, že jen poslední dva zápasy se nám úplně nepovedly. Předtím proti Leverkusenu a Barceloně jsme hráli dobře, tam nic moc negativního z naší strany nebylo. Ale takové zápasy, které se vám úplně nepodaří, také přijdou. Utkání, kdy nehrajete tak, jak byste mohli, a soupeři dovolíte vstřelit jednoduché góly. Víme, že jsme to teď soupeřům dvakrát po sobě ulehčili. Pustili jsme je do šancí a nechali je vstřelit góly. Pokud bychom podali lepší výkon, ty zápasy bychom vyhráli. Jsme natěšení, že tady to můžeme změnit. Chceme předvést, že v posledních dvou duelech to nebyla pravá Borussia. Že ta pravá hraje daleko lépe.“

Hodně se teď mluví o tom, že Borussia nemá takovou vítěznou mentalitu. Co si o tom myslíte?

„Mentalita? To je slovo, které se často používá, pokud nevíme, co přesně bylo špatně a jak pojmenovat chyby. Pak se tohle slovo nadhodí a diskutuje se o něm. Ale myslím si, že pracujeme v tréninku opravdu dobře a že jsme připraveni změnit to, co jsme v předchozích zápasech udělali špatně. Hned tady v Praze to chceme ukázat.“

V čem je problém při inkasovaných brankách? V koncentraci, v ochotě podstupovat souboje?

„Hodně jsme se o tom bavili. Zvažovali jsme různé věci, jak to zlepšit. Bylo by hloupé, kdybych teď říkal, co přesně chceme změnit. Ale je jasné, že každý se do toho musí položit. A mám pocit, že to už děláme. Branky, které jsme inkasovali, nepadly proto, že bychom se vyhýbali soubojům jeden na jednoho. Ale spíš proto, že jsme měli špatné rozestavení a podobně. Probrali jsme to a myslím, že jsme to budoucna vyřešili.“

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský říkal, že jste elegantní stoper, přes kterého je těžké se prosadit. Dodává vám to motivaci?

„Rád bych hrál, i kdybych tohle neslyšel. Doufám, že slávistický trenér bude mít pravdu, že to na hřišti dokážu a že se Slavia nedostane k žádným nebezpečným hlavičkám. Věřím však, že budeme hrát celkově dobře.“

Statistika říká, že Borussia v Praze neinkasuje. Prodloužíte ji?

„Je to hezká statistika. Ale všichni víme, že vše se odehraje až na hřišti. Ale pokud bychom mohli tuhle statistiku prodloužit, byli bychom šťastní. Byl bych rád, kdybych tu mohl příště dostat stejnou otázkou.“