Slavia - Dortmund | Trpišovský o Borussii: Mašina na fotbal | iSport.cz

Je v atmosféře v kabině nějaký rozdíl proti úvodnímu zápasu v Miláně?

„Moc velký rozdíl to není. Zase je to velký svátek, utkání základní skupiny Champions League. Kluci se na to těší stejně. Venku jsme měli na hotelu možná větší klid, ale jinak to vnímáme stejně. Pocity i přípravy jsou podobné prvnímu utkání.“

V utkání s Boleslaví kvůli zranění střídal Ondřej Kúdela. Bude připravený? A jak na tom zdravotně jsou další hráči?

„Pan Tvrdík ukazoval tabulku, že i se Superpohárem jsme odehráli pomalu nejvíc soutěžních zápasů v Evropě. Teď nás to trochu dostihlo, v součtu s národními týmy se nám přetížení hráčů kumuluje. Laco Takács je mimo kvůli svalovému problému. Ibra Traoré je limitovaný zraněním z Interu. U Kúdely a Hovorky uvidíme až zítra v průběhu rozcvičení. Bude to i o jejich rozhodnutí, jestli do toho půjdou přes nějakou bolest. Včera netrénovali, dnes absolvovali jen část. Teď je to ještě pár hodin, které mohou hrát k dobru. Uvidí se ve středu. Vláďa Coufal dokázal šrámy z Boleslavi vyléčit.“

Dortmund o víkendu remizoval s Brémami 2:2. Dal vám Werder návod, jak na Borussii?

„Zápas jsme viděli. Já myslím, že Borussia hraje vždycky stejně. Jsou obrovsky dominantní s míčem a strašně nebezpeční v útočné fázi přes rychlé hráče. V každém zápase se prosazují přes určitou šablonu, která je čitelná a velice kvalitní. Brémy i další týmy sice uspěly, ale nikdo je nepřehrál. Ani Barcelona. Jejich ztráty jsou někdy spíš souhrou okolností, laciných branek a nevyužitých možností. Schéma hry zůstává stejné, i když se mění hráči, to pro nás bude největší oříšek. Jejich sehranost je obrovská.“

Neptali jste se na radu Jiřího Pavlenky nebo Thea Gebre Selassieho?

„Ne. Myslím, že Jirka byl unavenej ze zákroků, tak jsem ho nechtěl rušit.“ (usměje se)

Dortmund je fyzicky velmi dobře připravený, podobně jako vy. Je střet s ním výzva i v tomhle ohledu?

„Na Borussii se strašně hezky dívá. Jsem rád, že se na ně jako na soupeře můžu chystat. Je to kultivovaný vyspělý fotbal. Třeba Hakimi mi vyrazil dech, jsou to skvělí hráči. Po dlouhé době narážíme na tým, který je vybavený nejen fotbalově, ale i atleticky. Jako kdyby vůbec nebrali hráče, co nezaběhnou stovku pod jedenáct vteřin. Kluci se ptali videotechnika, jestli některé záběry nejsou zrychlené. Bohužel nejsou. (směje se) Strašně těžko se na ně připravuje. Umějí hrát kombinační fotbal, hru zrychlit a jít do náběhů. Sancho, Götze, Hazard, Reus… Všichni jsou skvělí jeden na jednoho. Komplexně vyspělý tým.“

Německá média BVB kritizují za bránění standardních situacích. Může tohle být způsob, jak obranu překonat?

„Hlavně si musíme nějaké vytvořit. Vnímáme, že je to hodně o Hummelsovi a Witselovi. Když jeden z nich na hřišti není, pravděpodobnost problémů se zvyšuje. Ostatní hráči hrou hlavou úplně neoplývají. Viděli jsme některé góly, které inkasovali, může to být jedna z cest.“

Je zápas víc splněný sen, nebo noční můra?

„Obojí. Splněný sen, ale sportovně bych si určitě přál hrát s někým jiným. Na Žižkově ve druhé lize jsem vždycky říkal, že můj sen je udělat z Viktorky český Dortmund. On se tehdy vzpamatoval cestou mladých a v uvozovkách bezejmenných hráčů, které zhodnotil na trhu, a dokázal je nahrazovat. Teď jsou ještě o spoustu kroků dál. Hráče, kteří odejdou, nahrazují pomalu ještě lepšími, to je unikátní. Mašina na fotbal. Je skvělý, že mám možnost si proti němu zahrát. Ale zároveň je to jeden z nejtěžších soupeřů, který můžeme potkat.“

Jak vypadá příprava na takový tým? Zaměřujete se víc na sebe, nebo na soupeře?

„První dva dny je to z devadesáti procent o soupeři, hráčům tým představujeme. U toho se bavíme i o tom, jak budeme hrát my. V den utkání dopoledne pak už řešíme naše věci. Příprava na Evropu je jiná než na ligový zápas. Ale je výhoda, že kluci hráče znají z televize. Lepší než jako proti Kluži, kterou vůbec nechci sportovně urazit, ale nakoukanou ji nemáte.“

Přemýšlíte hodně nad složením středu zálohy? Chybí vám Traoré…

„Dumáme nad tím, protože hra Borussie je hodně odlišná třeba od Interu. Petr Ševčík je v plném tréninku, hrál už pohárové utkání s Vyšehradem. To je o variantu navíc. Dortmund přes Witsela a Delaneyho získává ve středu hřiště převahu, bude to tam nesmírně důležité. Kdo hru ve středu zvládne, bude mít velkou šanci na úspěch v zápase.“

A varianty do útoku? Je opět ve hře nasazení Lukáše Masopusta?

(pohlédne na vedle sedícího Masopusta) „Při formě, co Lukáš má, bychom ho potřebovali naklonovat. Ale zase, když mu to nejde, tak ne… Když se na tréninku hraje bago, myslí si, že se počítá, jak dlouho je v prostředku (směje se). Obsazení útoku hodně řešíme, není jednoduché se proti Borussii prosadit. Obránci to útočníkovi hodně znepříjemňují. Lukáš si napravo rozumí s Vláďou Coufalem, nechceme do toho sahat. Budeme vybírat ze zbylých možností, snad vybereme toho, kdo bude na obranu Borussie platit. V Miláně nám nasazení vyšlo, někdy to není jen o střílení gólů, ale o aktivitě. Budeme se snažit, abychom v útoku zahráli jako na Interu.“