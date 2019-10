Slavia - Barcelona: Když peníze zatřesou principy, rýpli si Španělé | iSport.cz

Slavia que? Slavia co? Ve Španělsku, a v Katalánsku zvláště, jsou zvědaví na příštího soupeře Barcelony. Sešívaní se sice předvedli v minulém ročníku Evropské ligy, ale Liga mistrů, to jsou pro ně dlouho neprobádané vody. Takže jsou nečitelní jak pro své soupeře, tak pro jejich fanoušky. Španělský server Sport.es připravil minisérii článků, které červenobílý klub před středečním zápasem v Edenu představují. Jak Slavii vidí?

„Slavia, tradičně antikomunistická, byla v letech 1948 – 1989 na pokraji společnosti. V roce 2015 dokonce na hraně bankrotu. Po vstupu čínských gigantů ale reprezentuje český fotbal,“ hlásají hned první řádky článku, kterým sport.es představuje Slavii.

A že o typické představení soupeře s rokem založení, trenérem a pár nebezpečnými hráči nejde, prozrazuje už titulek:

Když peníze zatřesou vašimi principy

Historii sešívaných ve Španělsku pevně sepjali s historií českých zemí. Od vlasteneckých zásad zakladatelů na konci 19. století, přes dominanci v první polovině toho dvacátého a upozadění „intelektuálské“ Slavie během komunistického režimu na úkor „dělnické“ Sparty.

Utkání Slavia - Barcelona na O2 TV Sport Speciální předzápasový program startuje ve 20:05 (studio k dřívějším zápasům začíná už v 18:30), moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Vaniaka nebo Jaroslava Hřebíka. Přímo na stadionu v Edenu pak Michal Hrdlička bude rozebírat aktuální dění třeba s Pavlem Kukou, dorazí i basketbaloví reprezentanti Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE>>>

V době, kdy pražský klub v roce 2015 čelil krachu, objevil se na scéně nečekaný hráč. Čína a její obrovské investice.

„A to byl problém. Peníze ze země s výraznou komunistickou tradicí způsobily výrazně rozdělení mezi fanoušky Slavie,“ píše sport.es.

Bez ohledu na to, odkud stamiliony, které nyní Slavii živí, jsou, vršovický klub během velmi krátké doby začal v Česku dominovat. Loňský titul a jízda Evropskou ligou, velmi drahé posily, vlastní nový stadion… „Aniž by Slavia zapomněla na své kořeny, přehodnotila své principy a žije v realitě, kterou si před 30 lety ani neuměla představit,“ uzavírá své představení sport.es.

Katalánec ze Stínadel

A na koho si Barcelona má dávat pozor? Španělští novináři našli zdroj na severu Čech. Jediného Katalánce v české lize. Na místo levého beka se totiž na Stínadlech snaží dostat Manel Royo.

„Podle mě je největším nebezpečím Slavie Nicolae Stanciu. Je hrozně rychlý a velmi dobrý na míči. Ukázal to jak na Interu, tak proti Dortmundu. Hodně dobře čte hru,“ varuje Royo. Další individualitou v týmu má být výbušný Peter Olayinka, který za sebou má čerstvě debut v nigerijské reprezentaci. A rovnou proti Brazílii.

Ohledně přípravy může být pro Barcelonu užitečný i poslední zápas v La Lize v Eibaru. „Zakousnou se jako lvi. Jako to udělal Eibar, i když mu to nevycházelo. Budou hodně vysoko napadat. Pro Slavii je to zápas roku, vyprodáno mají dávno,“ upozorňuje bek Teplic.

A slabiny? „Přechody do obrany. Proti Borussii se to ukázalo. Když Slavia přišla o míč, Němci vyrazili jako kulky a těch nedostatků využili. Slavii se to stává i v české lize, i když výrazně vedou,“ nabízí Manel Royo cestu k brance Slavie.

Jestli se to vyplní, začne být jasno ve středu večer. Slávistický „zápas desetiletí“ začíná v Edenu ve 21:00.