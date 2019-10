Slavia - Barcelona: Jak na Messiho? Důrazně a natěsno! Kadlec, Pospěch a Ujfaluši nabízejí zkušenosti | iSport.cz

Víte, že si míč bude štelovat na levačku. Vtloukáte si do hlavy, že ho nesmíte nechat převzít balon a rozběhnout. Prostě chcete nějak ubránit Lionela Messiho, který by se měl zítra v Lize mistrů představit v Edenu proti Slavii. Ale je to setsakramentsky těžká zkouška. Bývalí reprezentační obránci Tomáš Ujfaluši, Michal Kadlec a Zdeněk Pospěch si jí prošli a všichni viděli, jak hbitý démon dává jejich týmu góly. Jak na něj? Důrazně, být u něj natěsno, radí na dálku.

Když vám dá Lionel Messi gól nebo udělá kličku, není to hanba. „Je to asi jediný hráč, který když vás obejde, tak ani nejste moc naštvaný,“ přitakává bývalý reprezentační obránce Tomáš Ujfaluši. Argentinský driblér je fenoménem dnešní doby, jen za Barcelonu dal ve své kariéře 605 gólů, svět pořád dokola řeší, jestli je nejlepší on, nebo Cristiano Ronaldo. Teď ho mají plné hlavy obránci Slavie, ve středu se pokusí o to, aby se český mistr nestal dalším týmem, který Messi pokoří.

Ve slávistické kabině nastalo po losu nadšení i zděšení. Trenér Jindřich Trpišovský později v rozhovoru pro německý magazín Kicker popisoval, jak obránce Vladimír Coufal padl na záda a ptal se, co má proti Barceloně dělat. Ten, kdo uhlídá Messiho, si totiž může říct, že fakt není špatný obránce. „Připravovat se na něj můžete, ale mnohdy vám to není nic platné,“ ví Zdeněk Pospěch, jenž v barvách FC Kodaň před devíti lety barcelonskou mašinu s hlavní hvězdou krotil.

„Je to spíš o tom, aby měl špatný den, než abyste ho nějak bránili. Navíc hráči jako Messi nebo Ronaldo tolik nebrání a pak mají síly do ofenzivy,“ líčí obránce Slovácka Michal Kadlec, který na Barcelonu s Messim narazil v dresu Leverkusenu v osmifinále Ligy mistrů na jaře 2012. A zblízka viděl, jak dal argentinský fantom v odvetě na mytickém stadionu Nou Camp pět gólů. „Nepříjemný je svou stabilitou, rychlostí, vedením balonu. Nebo třeba víte, že má tu levou nohu silnou, že si to na ni dá. A i když s tím počítáte, těžko se to brání. Balon má pořád u nohy,“ dělí se o své poznatky Kadlec.

Jak tedy na něj?