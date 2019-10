Slavia - Barcelona | Siegl o velkém šlágru: Kdo může říct, že porazil Barcelonu a dal jí gól? | iSport.cz

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Barcelonský Arturo Vidal vchází do hotelu Four Seasons v Praze • Blesk:Michal Protivansky/CNC

65. minuta, Sparta se rovnocenně měří s Barcelonou, pozdějším vítězem nultého ročníku Ligy mistrů. Petr Vrabec napálil z přímého volného kopu míč do břevna, Pavel Černý ho pak vrátil před bránu soupeře a Horst Siegl pohotově z malého vápna uklidil balon za Andoniho Zubizarretu. Sparta slavně přemohla tým vedený trenérem Johanem Cruijffem 1:0. Tyhle vzpomínky se nikdy neomrzí, proto o nich Siegl ochotně a rád vypráví.

Jak často si na slavný zápas s Barcelonou a váš vítězný gól vzpomenete?

„Tím, jak se blíží velké utkání Slavie s Barcelonou, je mi náš zápas víc a víc připomínán. Rád na něj vzpomínám. Je to sice už sedmadvacet let, to je strašně dlouhá doba, ale ty vzpomínky nikdy nevymizí. Myslím, že minimum hráčů může říct: Porazil jsem Barcelonu a dal jsem jí gól. Jsem nesmírně rád, že se nám to podařilo. Byli jsme mladá ucha. Postoupili jsme přes Glasgow Rangers a pak přes Marseille, to nám dodalo takovou sílu, že jsme se nebáli ani Barcelony. Ten zápas mám pořád v živé paměti, vím, že jsme mohli prohrávat 0:2, ale mohli jsme i vést. Nakonec jsme vyhráli jediným gólem.“

Vaším gólem.

„Po přihrávce Pavla Černého jsem byl jako vždy ve správný moment na správném místě a takovým halfvolejem jsem dal branku. Když se podívám, jak byl tým Barcelony poskládaný… Bakero, Witschge, Laudrup, Zubizarreta, Guardiola. Ten mančaft byl skvělý. Přirovnal bych ho k dnešní Barceloně, tam jsou taky top hráči. Tehdy mi to třeba ani tak nedocházelo, ale postupem času, když je člověk starší, si víc uvědomuje, jaký fantastický úspěch jsme dokázali.“

Jak jste se na Barcelonu připravovali?

„Hlavně trenér (Dušan Uhrin starší) tím žil. Hodinu a půl před zápasem jsme už museli být v kabině a museli jsme se rozcvičovat. Příprava byla důsledná, i když třeba nebylo tolik materiálů jako teď. Ale měli jsme samozřejmě Barcelonu zmapovanou. No, přijeli a odjeli poražení.“

Co si kromě vašeho gólu vybavíte?

„Z obou zápasů mám vyměněný dres, to mi je připomíná. Na Letné byla ještě místa na stání, lístek stál snad padesát nebo sedmdesát korun. To jsou