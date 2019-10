Slavia - Barcelona. Valverde: Musíme hrát skvěle, pokud chceme vyhrát | iSport.cz

Zatímco Barcelona přiletěla do Prahy až k večeru, fotbalisté Slavie v tu dobu trénovali • ČTK

Jsou to tři týdny, kdy do Edenu přijel Dortmund. Šéf slávistické lavičky tehdy před utkáním v kádru soupeře hodně chválil Achrafa Hakimího. A marocký rychlík potom dvěma góly rozhodl.

Koho Trpišovský vyzdvihl z Barcelony? „Líbí se mi Clement Lenglet, to je synonymum dokonalosti. Levonohý hráč se skvělou rozehrávkou, strašně vyspělý. Ale doufám, že to nebude jako s Hakimím,“ podotkl kouč Slavie.

Čtyřiadvacetiletý francouzský stoper reagoval s úsměvem. „Chci trenérovi poděkovat, cením si toho. Pokud jde o mou formu, už minulá sezona byla velice dobrá a podobně začala i ta nová,“ prohlásil Lenglet. „Ale zároveň si myslím, že pořád mám rezervy. Je mi teprve čtyřiadvacet, chci se ještě rozvíjet,“ doplnil obránce.

Barcelona do Edenu přijela v dobrém rozpoložení, vítězně zvládla posledních pět utkání. A po víkendovém triumfu na hřišti Eibaru (3:0) se dostala do čela španělské ligy. Do duelu se Slavií jde v roli jasného favorita, zároveň ale nechce nic ponechat náhodě.

„Bude to jedenáct proti jedenácti, musíme podat co nejlepší výkon. Slavia je nebezpečný tým, čekám těžkého soupeře. Remizovali na San Siru, v tom utkání dominovali, málem vyhráli. Proti Borussii měli i trochu smůlu. Hrají hodně do útoku, vedou českou ligu. Nepochybuji, že se o její síle přesvědčíme i my,“ řekl trenér Ernesto Valverde.

Pětapadesátiletý Španěl si uvědomuje, že Pražané jsou fyzicky velmi dobře připravení. „Víme, že je to nejvíc běhavý tým z celé Ligy mistrů. Očekáváme, že zápas bude skutečně ve vysokém tempu. Velká přednost Slavie je rozvinout útok a stáhnout se rychle do obrany,“ zmínil Valverde s tím, že Souček a spol. na jaře vyřadili Sevillu v Evropské lize.

Ani Lenglet neočekává nic lehkého. „Je to talentovaný tým, má útočnou sílu. Ohrozili Inter i Borussii. Ale věřím, že víme, co máme dělat, abychom jim dokázali čelit,“ prohlásil stoper v prostorách slávistického muzea, kde se slavnostní předzápasový program, stejně jako proti Dortmundu, konal.

Valverde z kádru Pražanů vypíchl Tomáše Součka. „Hodně žene tým dopředu, rozehrává a drží mužstvo pohromadě,“ podotkl. „Ale hlavně se mi líbí jejich týmový duch a to, jak útočí. Křídelní hráče mají hodně vepředu,“ všiml si kouč. „Přistupujeme k nim s respektem,“ dodal Lenglet.

Potvrdí se ve středu papírové předpoklady, nebo Slavia bude favorita opět hodně zlobit?