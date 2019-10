Slavia - Barcelona. Trpišovský: Chceme vyhrát. Kdo ubrání Messiho, bude nesmrtelný | iSport.cz

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Cenná remíza na Interu Milán, pak porážka po vyrovnaném boji s Dortmundem. A teď Slavii v Lize mistrů čeká výzva z největších. Slovutná Barcelona! „Musíme se jí pokusit vnutit svůj styl. To je jediná šance,“ burcuje kouč Pražanů Jindřich Trpišovský před středeční očekávanou bitvou v Edenu. Radost mu dělá zdravotní stav kádru, stoper David Hovorka by měl být k dispozici.

Berete tenhle souboj jako největší zápas kariéry?

„Je to velký zápas. Když jsem dřív Barcelonu hodně sledoval za dob Guardioly, byl to nejdominantnější tým, jaký jsem kdy viděl. Xavi, Iniesta… Říkal jsem si, že je to víc než fotbal. Ať na ně kdokoliv zkusil cokoliv, každému dali čtyři pět gólů v chůzi. Zítra máme možnost být u toho, je to pro všechny velký zážitek. Když se na ně díváte, vidíte největší umění sportu, který kluci dělají. Před pár lety by mě nenapadlo, že se něčeho takového zúčastním. Máme možnosti si dokázat, že s nimi můžeme držet krok.“

Lišila se nějak příprava na Barcelonu proti jiným soupeřům?

„Bylo to podobné jako vždycky. Jednodušší je to v tom, že všichni kluci Barcelonu znají, koukají na ni. Je pro nás strašná výhoda, že kluci hráče viděli v x zápasech předtím. Samozřejmě strašně těžký soupeř, je složité se na něj připravit. Ale nemusíte mužstvu vyprávět, kdo je Messi a kdo Suárez.“

Můžete nějak vycházet z jejich víkendového utkání španělské ligy na hřišti Eibaru?

„Ten zápas jsme viděli. Eibar hrál výborně, ale rozhodla individuální kvalita ofenzivních hráčů Barcelony. Výsledek je jednoznačný, ale průběh byl vyrovnaný. Eibar byl do patnácté minuty lepší, pak dostali gól, kdy hráč podklouznul. Sebemenší chyby umí Barcelona potrestat. Snažili jsme se vzít si recept, abychom mohli být úspěšní.“

Jaký je zdravotní stav mužstva?

„Je nejlepší za poslední dobu. V tréninku jsou všichni hráči z kádru, i když někteří trénují s omezením. Hovorka dnes (v úterý) absolvoval první celý trénink. Je veliká šance, že se nám dá zdravotně dohromady. Kromě jednoho hráče mohou být všichni nominovaní.“

Máte už jasno o sestavě a rozestavení?

„Jsme rádi, že máme hráče k dispozici. Jsou dvě varianty, zkoušeli jsme je na tréninku. Je možné, že v průběhu zápasu přejdeme z jednoho rozestavení na druhé. Uzpůsobíme to typologii hráčů soupeře. S něčím do zápasu vstoupíme a uvidíme, jak nám to bude fungovat.“

Je pro vás důležitější dobrý výsledek, nebo výkon?

„Těžko říct. Zápas s Dortmundem je ve mně ještě dneska. Byl jsem rád, jak jsme hráli, ale každý si pamatuje výsledek. V análech bude navždy zapsaná prohra 0:2 doma. Ideální varianta je předvést dobrý výkon a uhrát dobrý výsledek, o což se budeme snažit.“

Byl jste tu před osmi lety na zápase Barcelony s Plzní? Messi tenkrát dal hattrick.

„Nesehnal jsem lístek, naštěstí ho teď mám. (usměje se). Messi je fotbalový génius, budeme si ho pamatovat do konce života. Koukal jsem na statistiky, že hráči Barcelony dali v mezinárodních soutěžích víc gólů, než my všichni máme startů. Říkáme si, že kdo uhlídá Messiho, bude nesmrtelnej. Tak doufám, že zítra do téhle slávistické historie nesmrtelných hráčů někdo vstoupí.“

Vnímáte, že Barcelona je venku zranitelná? Třeba váš oblíbený Liverpool ji na jaře dal čtyři góly.

„My máme ve vedení velké fanoušky Barcelony, ti se mi smáli po prvním zápase, který skončil 0:3. Říkali, že běžci na fotbalisty neplatí. Já říkal, že se hraje ještě jeden zápas, a nakonec postoupil Liverpool. Ale teď je to trochu jiné mužstvo, De Jong, Arthur i Griezmann jim vtiskli jinou tvář. Recept je pro nás Dortmund, z toho jejich zápasu v Německu jsme nejvíc vycházeli.“

Dá se Barcelona vůbec něčím překvapit?

„Já doufám, že je překvapí naši fanoušci atmosférou, jako byla v posledních zápasech. Ve spojení s euforií hráčů to může být velká zbraň.“

Budete i proti takovému soupeři litovat, když nezískáte ani bod?

„Určitě. Je to sport, vždycky chcete vyhrát. Jestli nechcete, nemá to smysl. Můžeme mluvit o tom, jak si toho vážíme a o úctě k soupeři, ale chceme to sportovně zvládnout. Kluci na Interu i s Dortmundem předvedli skvělé výkony, troufnu si říct, že jeden bod je z těch zápasů málo. A třeba nám to fotbalový pánbůh vrátí. Kdybychom si to nemysleli, můžeme tam poslat manželky. Chceme body, proto se to hraje. Nemůžeme koukat na to, kdo proti nám stojí. Na dvě hodiny musí respekt stranou.“

Jak by měl zápas vypadat, abyste měli šanci na úspěch?

„Nechceme dopadnout, jako Tomáš Vaclík, který se Sevillou dostal čtyři góly. Musíme se pokusit Barceloně vnutit svůj styl. To je jediná šance. Oni patří k nejlepším na světě, pokud se bude hrát podle jejich not, moc šancí mít nebudeme. Porveme se o to. Musíme hrát podle svého a minimálně se Barceloně vyrovnat v držení míče.“

Kdybyste si z kádru Barcelony mohl vybrat jednoho hráče kromě Messiho, kdo by to byl?

„To je těžké říct, všichni jsou skvělí. Ter Stegen je pro mě úžasný brankář ve hře nohama. V poli se mi líbí Lenglet, to je synonymum dokonalosti. Levonohý hráč se skvělou postavou a rozehrávkou, strašně vyspělý. Ale mohl bych vyzdvihnout všechny. Doufám, že to nebude jako s Hakimim, kterého jsem jmenoval před Dortmundem a on nám pak dal dva góly.“ (usměje se).