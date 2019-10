Slavia - Barcelona: Messi a spol. v Praze. V Česku si nechali polepit autobus | iSport.cz

Nelson Semedo a Arturo Vidal na tréninku Barcelony před odletem do Prahy • Reuters

Trenér Barcelony Ernesto Valverde udílí pokyny svým hráčům na přípravě před odletem na utkání do Prahy • Reuters

Hráči Barcelony Antoine Griezmann a Sergio Busquets na tréninku před odletem do Prahy • Reuters

Autobus s fotbalisty Barcelony přijíždí k hotelu Four Seasons v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Autobus s fotbalisty Barcelony dorazil k hotelu Four Seasons v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Gérard Pique z Barcelony po příjezdu do hotelu v Praze • Pavel Mazáč / Sport

Barcelonský Arturo Vidal vchází do hotelu Four Seasons v Praze • Blesk:Michal Protivansky/CNC

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalisté Barcelony dorazili do Prahy • Koláž iSport.cz

Vzácný náklad dorazil do Prahy! Fotbalisté Barcelony dosedli v úterý před 18:30 na Letišti Václava Havla, v Praze odehrají středeční zápas skupiny Ligy mistrů na Slavii. Přicestovali bez zraněných Sergiho Roberta a Samuela Umtitiho. Ve dvacetičlenném výběru trenéra Ernesta Valverdeho nechybí žádná z hlavních hvězd v čele s útočníkem Lionelem Messim. Mužstvo odvezl z letiště speciální autobus polepený v klubových barvách, který si klub objednal v Česku.

Barcelona vyrazila do Čech odpoledne, obvyklý předzápasový trénink v Praze na stadionu v Edenu vynechala. Miliardová výprava dosedla na přistávací plochu před půl sedmou večer, hned po příletu se katalánský gigant vydal do luxusního hotelu Four Seasons, kde je ubytován.

Před hotelem v centru Prahy na Messiho, Suáreze, Griezmanna a další hvězdy čekalo zhruba 150 zvědavých fanoušků. Hvězdy katalánského velkoklubu ale okamžitě zmizely do hotelových pokojů, trenér Valverde a obránce Clément Lenglet odjeli na tiskovou konferenci do Edenu.

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů se představí v Praze po osmi letech. V roce 2011 si Barcelona zahrála v základní skupině proti Plzni, kterou nejprve porazila doma 2:0 a pak v Edenu po hattricku hlavní opory Lionela Messiho 4:0. Západočeši tehdy kvůli rekonstrukci stadionu nemohli hrát ve Štruncových sadech.

„Barcelona žádné speciální požadavky oproti těm běžným, jako je ovoce nebo led do kabiny, nemá. Opravdu nic speciálního jsme pro ně nepřipravovali kromě toho, že chceme, aby organizačně vše proběhlo na jedničku, což je ale standard,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Slavie Michal Býček.

Zápas provází obrovský zájem médií, vysílat se bude do všech koutů světa. Podle Býčka je akreditováno přes 140 novinářů a 50 fotografů, což je při slávistickém domácím utkání rekord. „Za Barcelonu dorazí do Edenu 17 členů mediálního týmu, což je zdaleka nejvíce, s čímž jsme se v poslední době setkali,“ uvedl slávistický mluvčí.

Středeční zápas třetího kola skupiny Ligy mistrů má v Edenu výkop v 21:00, sledovat ho můžete na iSport.cz ONLINE. Stadion je vyprodaný, dorazit by měla i necelá tisícovka fanoušků Barcelony. Katalánský klub si zajišťuje kontroly vstupu příznivců do svého sektoru.

Messiho a spol. vozí v Praze český autobus Zatímco většina klubů na svůj „pojízdný domov“ nedá dopustit, katalánský velkoklub udělal výjimku. Po Praze bude Messiho a spol. vozit autobus české firmy. Barcelona si jej podle informací O2 TV Sport pronajala a polepila ho vlastními symboly. Zatímco přes léto vozí turisty do Chorvatska, nyní ho čeká posádka miliardové hodnoty.

