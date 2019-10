Slavia - Barcelona: Hodil by se Krmenčík, soudí expert Koubek | iSport.cz

Jan Bořil se pořádně loktem opřel do Lionela Messiho. Viděl za to jen žlutou kartu... • Repro O2 TV Sport

Během zápasu Slavie s Barcelonou skoro zapomněl na trenérský odborný pohled, Pražanům přál jako „obyčejný“ fanoušek. Miroslav Koubek si užíval vyrovnanou partii na scéně Ligy mistrů, ve které domácí srdnatě vzdorovali silné Barceloně. „Sešívaní“ svého soupeře zle mačkali, ale doplatili na zahozené šance. A prohráli 1:2. „V rozhodujících chvílích Slavii chybí kvalita,“ soudí v rozhovoru pro iSport Premium někdejší trenér Slavie, Plzně a expert deníku Sport Miroslav Koubek. Kdo by se Slavii hodil na hrot útoku? Na co má současný tým? A porve se ještě o postup do jarní části evropských pohárů?

Lze Slavii pochválit za výkon, nebo vás spíš mrzí ztracené body?

„V tom je právě zakopaný pes. Slavia nepochybně má na to, aby takovým týmům herně vzdorovala od vápna k vápnu. Ale v rozhodujících momentech nemá kvalitu, to jí brání, aby byla skutečně absolutní TOP mančaft v Evropě. Tohle se opakuje, je to pro mě generální závěr ze zápasu.“

Čím to, že Slavia herně Barcelonu přehrála?

„Jsou tam mimořádně fyzicky připravení hráči, navíc pro takový styl vybraní. My trenéři jsme schopní takhle fyzicky připravit i jiné hráče. Ale ti hráči to ještě musejí opakovaně chtít, pracovat týden co týden. Tam Slavia nemá problém. Dobře si to sedlo i systémově, hráči se prolínají, dokážou se vrátit, zaskočit za sebe. To je naučitelné. Ale chybí jim to, co jsem řekl.“

Jak může klub vyřešit absenci kvalitního hrotového útočníka?

„Slavia musí investovat, pokud chce dosáhnout na ty nejvyšší vrcholy. Přijde mi, že to, co předvádí teď, by možná stačilo v Lize mistrů na jinou skupinu. Ale tahle skupina smrti je opravdu těžká, nekompromisně se tam trestá. Bohatě by to stačilo na Evropskou ligu. Ale nositelé ofenzivy nemají patřičnou kvalitu, aby byla Slavia konkurenceschopná těm nejlepším mužstvům. Je to brutální zjištění. Mám ty kluky jako je Standa Tecl, Lukáš Masopust, Olayinka rád, ale je to holý fakt. Tam má Slavia rezervu.“

Můžou se hráči, které jste zmínil, ještě zlepšit a začít šance víc proměňovat?

„Abyste byl vynikající střelec, potřebujete mít v každé pozici skvělou střeleckou techniku. Jste pod tlakem, máte málo místa, prostoru. Tu zabijáckou schopnost kluci také mají, ale potřebují víc času. Standu (Tecla) nechci moc vypichovat, ale má technické limity. Když má čas, také to do brány uklidí. Ale když si s Barcelonou vezmete druhý poločas, je tam řada ztrát z prvního doteku. To už je samotná technika, zpracování. Pak stojí strašně síly se zase k míči dostat. Tohle Slavii momentálně brzdí. Maso (Lukáš Masopust) je spalovač, to se o něm ví. Na českou ligu jsou to super hráči, v případě Masopusta