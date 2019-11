UEFA Youth League, Barcelona - Slavia: Hecování z áčka i čelíčko | iSport.cz

Hrálo se v krásných kulisách, v srdci samotné La Masie. Na zdech portréty Johana Cruijffa, jeho citáty a uprostřed slavné akademie perfektní stadion, který by v Česku v pohodě splňoval ligová kritéria.

Jméno samozřejmě má po nizozemské legendě, tam si to slávisti rozdali s vrstevníky Barcelony. Jen krátký pohled do historie, La Masia se stala první fotbalovou akademií, jejíž absolventi se sešli ve finálové trojici, z níž byl vybrán vítěz Zlatého míče. Bylo to v roce 2010, a to trio? Lionel Messi, Andrés Iniesta a Xavier Hernández Cresu, krátce Xavi. Vyhrál argentinský zázrak...

Teď tu rostou další mladí machři, třeba Konrad De La Fuente, který dal mladým záložníkům dva góly už před dvěma týdny na Xaverově. I teď otevřel skóre. Balde Martinez se vyhnul dvěma protihráčům a De La Fuenteho poslal samotného na Jakuba Markoviče. Poradil si přepychově, jemným dloubákem přes hostujícího brankáře.

Se „sešívanými“ to ale ani nehnulo, jejich výkon se dost podobal tomu, jaký předvedli proti Barceloně už doma v první půli. Nejdřív vyrazil nadějnou hlavičku Alexandra Bárty u přední tyče gólman Arnau Tenas, těsně před koncem prvního poločasu pak pronikl po levé straně Daniel Kosek a jeho centr trefil ruku bránícího Sergiho Rosanase.

Penalta, k ní si stoupl Lukáš Červ a bombou doprostřed srovnal. Slávistům se pak povedlo rozházet středního záložníka Álvara Sanze, který nejdřív dostal žlutou za čelo, který nalepil na tvář Martinu Douděrovi a ve druhé půli byla jeho červená hotová, to když dal loktem Červovi.

Ještě před Sanzovou druhou žlutou si ale hosté zadělali na senzační výhru. Koska možná popostrčil k pohybu vpřed i pokyn na tribuně sedícího Zdeňka Houšteckého, asistenta Jindřicha Trpišovského. „Kosi, běž!“ pobídnul ho, balon pak ze skrumáže vyskákal přímo k levému bekovi Slavie a ten ho pravačkou po zemi uklidil za Tenase.

Bylo třeba toho ještě dost přežít, hlavně pokusy Nilse Mortimera. Nejdřív po dlouhém autu trefil břevno, jeho další pecku zblízka ale Markovič už neměl, šla prudce nahoru. I s touhle ranou si ale červenobílí poradili. Přímý kop Nedžada Zinhasoviče uklidil hlavou Adam Toula.

A parádní výsledek už zvládli svěřenci Martina Hyského udržet. Slávistická devatenáctka je ve skupině F na šesti bodech, tím si dost pomohla v boji o senzační postup do jarní vyřazovací fáze.

Tabulka:

1. Inter 4 3 0 1 12:3 9 2. Dortmund 4 2 0 2 5:7 6 3. Slavia 4 2 0 2 4:10 6 4. Barcelona 4 1 0 3 7:8 3

