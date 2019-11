Barcelona - Slavia | Trpišovský smekl: Můžeme konkurovat i velkým soupeřům | iSport.cz

PŘÍMO Z BARCELONY | O co doma s Barcelonou přišli, to si na Camp Nou vzali. V kostce nějak takhle glosoval trenér Slavie Jindřich Trpišovský senzační remízu svého týmu. „Chci tímto pozdravit Davida Hovorku, snad mu ten bod přispěje k uzdravení,“ vzpomněl si Trpišovský na zraněného klíčového hráče těsně po utkání.

„V některých fázích zápasu jsme byli na balonu míň, než jsme si mysleli, domácí ukázali obrovskou kombinační sílu. Celkově jsme v zápase udělali maximum, hráči se vydali obrovským způsobem jak fyzicky, tak psychicky i fotbalově. V některých fázích jsme logicky tahali za kratší konec a měli jsme i sportovní štěstí, které nám doma chybělo. Tam jsme podali velice dobrý výkon a prohráli jsme, tady to teď nebyl tak kvalitní výkon, ale paradoxně máme bod. Je to klasický fotbal, který dává a bere. Ale klobouk dolů před týmem, že neprohrál a nedostal branku, je potřeba vidět, že domácí nás občas mačkali jak citrón.“

V první půli jste měli dost nadějných akcích, které voněly gólem. Bylo to v něčem podobné jako v předchozích zápasech?

„Souhlasím, myslím, že to bylo tíhou toho zápasu a okamžiku, toho celého prostředí. Pro nás jsou to opravdu obrovské zkušenosti. V prvním poločase jsme skvěle přepínali z obrany do útoku, chodili jsme přes křídla ve čtyřech, v pěti hráčích, dostávali jsme se za obranu dobrými přihrávkami, ale bohužel jsme z toho nedokázali vytěžit, co jsme měli. Je to i tím, že vnímáte, kde hrajete, chcete dát gól za každou cenu, protože těch šancí tolik nebude. Jen nám chybělo trochu dobrého rozhodnutí na posledních dvaceti metrech.“

SESTŘIH: Barcelona - Slavia 0:0. Fantastický bod pro "sešívané"

Jak velké povzbuzení takový výsledek může znamenat?

„My se snažíme vtloukat hráčům do hlav, že když budeme psychicky a fyzicky pracovat a budeme soudržní, týmoví a všichni se tomu podřídí, tak takovým soupeřům můžeme konkurovat. Neříkám pravidelně je porážet, ale odehrát zápasy s nimi se zdviženou hlavou. Tak to bylo i teď. I když vnímáme, že soupeři neuznali gól, trefil břevno, Ondra Kolář chytil další čtyři tutovky. Ale jsem přesvědčený, že ten aktivní výkon vždycky vede tomu, že máte možnost bodovat. Když je správné nastavení hráčů a potřebná kvalita, můžete to uhrát.“

Bude to znít asi bláznivě, ale myslíte třeba v koutku duše pořád na postup?

„My se budeme vždycky upínat ke každému zápasu zvlášť, teď tedy na Inter, což je klíč ke všemu. Budeme zase hrát hlavně o to, abychom dali nějaký gól. Máme dva zápasy, je jasné, že musíme vyhrát, chceme hlavně využít domácí prostředí, k tomu se hodně upínáme a přemýšlíme o tom. Chceme pokračovat v Evropě i na jaře a první krok k tomu bude právě s Interem, tam se asi o všem rozhodne.“

Hrdina Kolář: Při nepovedené kličce mi nestačilo ani zatrnout

Jak se brání Barcelona? Messi se zapomíná nahoře, říká Frydrych