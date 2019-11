Barcelona - Slavia | Frydrych: Na tohle jsem čekal celý život | iSport.cz

V 35. minutě mu nebylo nejlíp. Lionel Messi využil jeho chybičky a mazal vstříc slávistické brance. Nakonec trefil břevno a Michal Frydrych i všichni jeho spoluhráči si mohli vydechnout. „To byla hodně nepříjemná situace,“ věděl Frydrych, který jinak proti Barceloně v Lize mistrů (0:0) zahrál velmi slušně. Byla to pro něj i odměna za trpělivost ve chvílích, kdy ve Slavii moc nehrál.

Máte první start v Lize mistrů v základní sestavě a hned na Barceloně. Jak jste se cítil?

„Odmala jsem měl sen zahrát si Ligu mistrů, teď se mi splnil. Mohl jsem stát na hřišti, poslouchat hymnu. Dá se říct, že jsem na to čekal celý život. Jsem moc rád, že se mi to povedlo.“

Neměl jste strach, zvlášť když jste viděl vedle sebe Lionela Messiho?

„Strach ne. Kde jinde si zahrát než na Barceloně? Když už to má přijít, tak ať to stojí za to.“

Co jste si říkal v 35. minutě, kdy vám Messi pláchnul a nakonec trefil břevno?

„To byla hodně nepříjemná situace. Udělal jsem trochu chybičku, když jsem zareagoval na jeho první pohyb. On se pak jednoduše s balonem otočil. Snažil jsem se ho dohnat, i když to bylo těžké. Kúdy (Ondřej Kúdela) ho dobře vytlačil, já se ho ještě před střelou snažil rozhodit, naštěstí trefil jen spojnici.“

Našlo by se asi hodně lidí, kteří pochybovali o tom, jestli zvládnete nahradit Davida Hovorku. Myslíte, že jste jim to trochu vrátil?

„Já nepotřebuju nikomu nic vracet. Ve Slavii jsem už čtyři roky, zažil jsem různá období, různé trenéry. Snažím se v každém okamžiku dělat všechno naplno, abych byl připravený a pomohl týmu. Pro mě je hlavní, že jsme tu nedostali gól, individuální výkon neřeším. Jsem rád, že jsme to tu zvládli, i když některé situace byly těžké. Ale pomáhali jsme si, bojovali jsme jeden za druhého, to bylo hlavní.“

SESTŘIH: Barcelona - Slavia 0:0. Fantastický bod pro "sešívané"

Berete to pro sebe i jako odměnu za trpělivost? Že jste vydržel ve Slavii i v dobách, kdy jste tolik nenastupoval.

„Už mi to i někdo psal, že život to pak takhle vrací. Jsem jenom rád, že jsem tenhle zápas mohl strávit na hřišti a popasovat se s nejlepšími hráči na světě. Bylo pro mě velkou neznámou, jak si s tím poradím, jaké to bude. Jsem rád, že se nám to takhle povedlo.“

Zářil brankář Ondřej Kolář. Co byste k jeho výkonu řekl?

„Koli září celou sezonu. Potvrdil jen to, jaké jsou jeho kvality. Skvěle se v tomhle zápase předvedl, ukázal, že je naší velkou oporou.“

Ukořistil někdo Messiho dres?

„Nemyslím si, Messi neměl moc dobrou náladu. Co jsem stál vedle něj, ani jednou během zápasu nepromluvil. Myslím, že po utkání šel rovnou do kabiny.“

Je pro vás remíze v Barceloně povzbuzením do dalších zápasů?

„Je to povzbuzení, vezeme odsud bod. Ale celkově máme jen dva. Potřebovali bychom jich sbírat víc, ale myslím, že bod na Barceloně je pro nás určitě dobrý. V Lize mistrů tu snad neprohráli od roku 2013.“

