Barcelona - Slavia 0:0 | Wenger v úžasu z českého týmu v Lize mistrů | iSport.cz

Legenda trenérského řemesla, která se před rokem s Arsenalem rozloučila po rekordních 22 sezonách, byla hostem úterního pořadu televize beIN SPORTS (Co dnes dělá Wenger čtěte ZDE>>>). A výkon Barcelony, která na svém hřišti vyšla gólově naprázdno po 48 duelech (naposledy ji „vynulovalo“ v předminulé sezoně loni v únoru Getafe), Wengera zklamal.

„Po 80 minutách měla Barcelona naběháno 97 kilometrů, zatímco Slavia 109! To je rozdíl 12 kilometrů, nikdy jsem nic takového neviděl, na takovou dobu je to opravdu velký rozdíl. Takovýto fyzický rozdíl ukazuje, že Barcelona byla dnes večer poražena, její fotbalisté neměli dobré tempo,“ nechal se slyšet francouzský odborník.

„Byla ta špatná noc pro Barcelonu, je to škoda, protože si mohli zajistit postup. Když hrajete doma proti takovému týmu, jako je Slavia, s postupem počítáte. Pro hráče Barcelony bylo těžké promarněnou příležitost přijmout, bylo to po utkání vidět na obličejích jejích hráčů,“ dodal trenér, který v ročníku 2003/04 dokázal s Arsenalem projít sezonou bez jediné porážky a připsat si rekord v počtu 49 utkání bez prohry.

Španělští šampioni ve skupině LM doma nedali gól poprvé od 5. prosince 2012, kdy hráli 0:0 s Benfikou Lisabon. Na střely na branku/do tyče sice vyhráli 7:0, na držení míče 60% k 40%, v rohových kopech ale vládla 6:9 Slavia. Katalánci doma zaváhali díky remíze 0:0 po sérii 16 soutěžních výher.

„Vedou svou soutěž, jsou na čele své skupiny v Lize mistrů, ale přesto hrají jako tým, který je v krizi. Jejich hra je pomalá, na posledních 30 metrech hřiště nemají dynamiku, všechno řeší individuálně. Pokaždé, když v útoku ztratí míč, vypadá to, že z brejku inkasují, protože nezvládají tempo soupeře. Současná Barcelona postrádá dynamiku, energii a sebevědomí,“ myslí si Wenger.

„Proti Slavii to vypadalo tak, že jen chtějí přihrát balon Messimu a doufají, že něco udělá. Základní týmové pojetí jejich hry je pryč,“ řekl Wenger a vyjádřil se i k osobě kouče Barcy Ernesto Valverdeho.

„Nakonec je to vždy trenér, kdo je vinen. Ale je velký rozdíl být vinen, a být za mizérii zodpovědný, víte? Všichni vědí, že Valverde nerozhoduje o tom, jací hráči přijdou. Musí jen s tím, co má, pracovat co nejlépe. Takže to, o čem se tady bavíme, vyvolává mnoho otázek: kdo má v Barceloně poslední slovo, když se koupí hráč? A je to opravdu opravdu hráč, kterého tým a trenér potřebuje?“ zakončil své úvahy Wenger.

Slavia má se ziskem dvou bodů ze čtyř duelů stále teoretickou šanci na jarní fázi LM, kam projdou první dva tymy. Pražané v příštím utkání 27. listopadu přivítají Inter Milán, na jehož stadionu remizovali 1:1.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Sestavy Domácí: ter Stegen – N. Semedo, Piqué, Lenglet, Alba (46. Roberto) – Arturo Vidal, Busquets (68. Rakitić), F. de Jong – Messi (C), O. Dembèlé (65. Fati), Griezmann. Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – T. Souček (C) – Ševčík, Traoré (57. Tecl), Stanciu (63. Hušbauer), Olayinka – Masopust (82. Provod). Náhradníci Domácí: Neto, Rakitić, Aleñá, Roberto, Umtiti, Pérez, Fati Hosté: Kovář, Hušbauer, Tecl, Provod, Škoda, Takács, Júsuf Hilál Karty Domácí: Piqué, N. Semedo, Busquets Hosté: Olayinka, Stanciu, Hušbauer, Kúdela, O. Kolář Rozhodčí Oliver – Burt, Bennett (ENG) Stadion Camp Nou (Barcelona) Návštěva 67 023 diváků

