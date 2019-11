Slavia - Inter. Bořil: Za gól na stadion? Mám to pořád slíbené | iSport.cz

Je to pro vás zápas podzimu?

„Určitě. Víme, o co hrajeme. Když se nám podaří vyhrát, budeme před Interem a budeme mít velkou šanci hrát poháry i na jaře. Hrozně se na to soustředíme. Doufejme, že doma konečně taky zvítězíme. Víme, že Inter je hrozně silný, ale to my doma taky. Hráli jsme u nich 1:1, takže i oni vědí, že nějakou kvalitu a sílu máme.“

Před zápasem na Barceloně jste měl slíbeno, že pokud vstřelíte vítězný gól, půjde váš portrét na stadion v Edenu. Platí to i před utkáním s Interem?

„Mám to slíbené pořád. Uvidíme, jestli dám gól a vyhrajeme (úsměv)… (reakce trenéra Jindřicha Trpišovského: „Jestli tam bude, budu jezdit na stadion zadem.“)

I s předkoly jste dali v Lize mistrů jako tým čtyři góly, dva z toho vy. Jak trpíte, když vidíte, jak vaši spoluhráči vepředu neproměňují šance?

„Hrajeme nátlakový fotbal, všichni běháme. Není u nás nikdo, kdo by neběhal. Možná únava pak hraje roli, že když se do šancí dostaneme, nejsme v takovém klidu, abychom je proměnili. Soustředíme se na to při trénincích, na videu koukáme, co bychom mohli zlepšit. Je jasné, že když bráníme nulu a pak šance nedáme, jsme naštvaní. Ale pořád jsme jeden tým a všichni společně věříme, že to zvládneme.“

Co jste si odnesli z prvního vzájemného utkání v Miláně?

„Inter hraje většinou stejně. Koukali jsme, jak ještě zlepšit napadání. U nich jsme sice někdy dobře napadali, ale občas nám z toho vyjížděli. Hlavně já jsem tam dělal chyby, což mi trenér ukazoval. Pracoval jsem na tom, aby to zlepšil. Doufám, že na ně vletíme a ukážeme, že doma jsme silní.“

Hlavní útočnou silou Interu jsou Lautaro Martínez a Romelu Lukaku. Jak jste se na ně připravovali?

„Stejně jako na všechny hvězdy ostatních týmů. Na videu sledujeme, jak se chovají, jaké mají náběhy, jaké dělají kličky. Ale je to těžké, protože umí oběma nohama. Martínez umí udělat kličku doleva i doprava, je hrozně rychlý. Lukaku zase udrží každý balon a pak ho spoluhráčům rozdá. Na to jsme se zaměřili. Myslím, že jsme dobře připraveni na to, abychom je ubránili.“

Cítíte, že hrajete nejen za sebe, ale i o prestiž celého českého fotbalu?

„Hrajeme tak celou dobu. Chceme se prezentovat dobrým fotbalem, to se nám daří. Samozřejmě, chybí nám nějaké body. Ale teď hrajeme o všechno. Víme, že celý národ na nás bude koukat. Doufám, že nám všichni věříte. My se o to popereme, necháme na hřišti všechno. Moc se těším, bude plný dům, atmosféra bude vynikající, fanoušci nás poženou.“