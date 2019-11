Slavia - Inter: Masopust litoval zahozené šance: Špatně jsem to trefil... | iSport.cz

Byl to zlomový moment utkání?

„Je to dost možné. Měli bychom pak navrch, kdybychom vedli. Otočilo by se to, mohli bychom si na Inter počkat. Takhle čekali oni na nás a chodili nám do obrany. Udělal jsem to tak, jak jsem chtěl. Akorát jsem to špatně trefil. Chtěl jsem to dát na přední tyč, gólman mi skočil na druhou, bohužel jsem ho trefil do nohou.“

Jak hodnotíte zápas celkově?

„Výsledek je špatný. Zápas byl podle mě na dva poločasy. Myslím, že v tom prvním jsme hráli dobře. Gól jsme dostali po naší chybě, měli jsme to před jejich vápnem a z brejku jsme dostali branku. Druhou půli hrál Inter dobře.“

Hodně vás trápil Romelu Lukaku, že?

„To je útočník světové extratřídy. Klobouk dolu, jak na něj Frýďa (Michal Frydrych) a Kudym (Ondřej Kúdela) hráli. Je to škoda, že se takhle prosadil. Ale on když se rozběhne, je jako tank. Spousta stoperů si na něm už vylámala zuby. Je to prostě gólový zabiják.“

Projevila se v tomto případě absence Davida Hovorky?

„Myslím, že Frýďa s Kudym hráli výborně. To takhle nejde brát.“

Jak jste viděl situaci v první půli, kdy byl odvolán gól Interu, a pískala se penalta pro vás?

„Když se šel rozhodčí podívat na video, už jsem věřil, že by to mohla být penalta. Předtím jsem jen viděl, jak Peter (Olayinka) spadl, ale neviděl jsem, jak k tomu došlo. Ale když na světelné tabuli chvilku stav 0:2, bylo to nepříjemné.“

Každopádně končíte v Lize mistrů. Bolí to?

„Je to škoda. Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané, škoda, že jsme je nedotáhli do jiného konce. Skupina se pak mohla vyvíjet jinak.“

