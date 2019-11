Slavia - Inter: Cítím prázdno, odehráli jsme hořké zápasy, řekl zklamaný kouč Trpišovský | iSport.cz

Těžké zklamání. To nejvíc převládá v Jindřichu Trpišovském po utkání s Interem Milán. Slavia totiž prohrála i třetí domácí zápas v Lize mistrů a je definitivně vyřazená z pohárové Evropy. „Tohle si z toho všeho budu bohužel pamatovat nejvíc. Jsem teď hrozně prázdný, všichni to cítíme jako hroznou ránu, že lidi odchází i po třetím domácím zápase ze stadionu s prohrou,“ neskrýval kouč „sešívaných“.

Hlavně v prvním poločase jste hodně drželi míč, nehráli jste tím trochu do karet soupeři, byť výsledek před druhou půlí byl nadějný 1:1?

„Ten zápas se vyvíjel trochu jinak, než jsme chtěli. Měli jsme hodně ztrát, postupem času jich bylo víc a víc a to byla voda na mlýn Interu. Chtěli jsme hrát první poločas jinak, mít to víc pod kontrolou. Oni hráli vyloženě pragmaticky, na výsledek a hodně nám překopávali presink dlouhými míči do Lukaka, který uhrál snad devadesát procent míčů ať pro sebe, nebo pro spoluhráče. Z toho byly velmi nebezpečné brejky. Inter celkově působil velmi pracovitým, běhavým a kompaktním dojmem.“

Právě s Lukakem prohrával většinu soubojů Michal Frydrych, navíc jeho dvě chyby vedly ke gólům. Neuvažoval jste, že byste ho o půli vystřídal?

„Zaprvé oba hráči Interu nahoře, Lautaro a Lukaku, ukázali v plné nahotě, co jsou zač. Je strašně těžké je bránit, ačkoliv Ondra Kúdela to zvládl skvěle. A když se nachomýtnete k takové chybě, tak se vám pak prostě nehraje dobře. My tu variantu o poločase zvažovali, ale měli jsme hodně hráčů se zdravotními problémy a nechtěli jsme přijít rychle o střídání. Navíc druhý poločas se to trochu zvedlo.“

Ve druhé půli se za stavu 1:1 hnal Lukáš Masopust sám na bránu. Co vás při těch všech šancích, které už měl v minulosti v takových zápasech, napadlo?

„Já se modlil, aby hlavně střílel dolů. Pouštěli jsme si videa a většinu gólů, které Handanovič dostal, šly právě tudy. Říkal jsem si taky, ať naznačí a střílí křížem. Bohužel se rozhodl pro druhou variantu... Paradoxně mi přijde, že čím víc času máme na šanci, tím hůř s ní naložíme. Sami jste viděli, že soupeř měl asi šest nebo sedm šancí a dal pět gólů, dva z toho jim rozhodčí neuznali, pak ještě dvě břevna... To je ta věc, která nás stojí výsledky a nikdo se tím netrápí víc než ti hráči sami. Kluci pro to dělají maximum a nikdo není víc zklamaný než ti, kteří udělají klíčovou chybu, nebo nedají šanci. Odehráli jsme hořké zápasy, přesto jsem ale rád, že se kluci vybičují k takovým výkonům. Akorát tam zůstává ta pachuť z těch výsledků, to nás strašně mrzí.“

Doma je to bez bodu, přitom jste si po losu skupiny naděje dělali právě hlavně v Edenu. Dá se to překousnout?

„Pro nás je to katastrofa, cítíme to jakou hroznou ránu. Paradoxně venku jsme podali lepší výkon, možná soupeřům víc sedí hrát u nás, jdou ze zataženější obrany, zajímá je víc výsledek než výkon, který chtějí předvést pak fanouškům u sebe doma. Hrají tu víc pragmaticky a hlavně proměňují šance, to určuje ráz těch zápasů.“

