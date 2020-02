Erling Haaland: Norský zázrak sejmul PSG, gól dává každých 40 minut | iSport.cz

Hattrick. Pak dva góly. A hned další dva.

Když Haaland po transferu ze Salcburku začal v Borussii sedmi góly v prvních třech duelech, zbystřil celý svět. Přesto se možná trochu očekávalo, že podobná forma mu moc dlouho vydržet nemůže.

Jenže devatenáctiletý Nor se nezastavuje. V zápase proti PSG se na gól dlouho čekalo, Haaland se nejdřív prosadil pohotovou dorážkou zblízka v devětašedesáté minutě. Neymar sice o chvíli později vyrovnal po přihrávce Mbappého, ta nejhezčí chvíle zápasu ale teprve měla přijít.

Haaland převzal přihrávku od Reyny, navedl si míč na levačku a těsně za vápnem do něj práskl. Brankář Keylor Navas neměl na jeho bombu nárok. 2:1, cenné vítězství už Borussia udržela. A střelec sklízí chválu, byť sám zůstává skromný.

„Jsem vděčný za cenu pro muže zápasu, ale pořád cítím, že můžu být lepší. Na téhle úrovni je třeba hrát lépe a já musím dál tvrdě pracovat, abych se ještě zlepšoval,“ prohodil v rozhovoru.

Jeho působivé statistiky na Twitteru shrnul britský internacionál Gary Lineker. „Sezona Erlinga Haalanda: 37 gólů. 6 hattricků. Za Dortmund 11 gólů v 7 zápasech. V Lize mistrů 10 gólů v 7 zápasech. A to je mu pořád jen devatenáct let.“

Tahle čísla vyniknou tím spíš, že po zimním příchodu do Dortmundu nejprve naskakoval do utkání až v průběhu jako střídající hráč. Aktuálně Haaland dává gól průměrně každých čtyřicet minut.

„Je to mašina. On odhlavičkuje balon ve vlastním vápně a pak je ještě první v tom soupeřově,“ kroutil s úsměvem hlavou zkušený trenér František Straka ve studiu O2 TV Sport. Jaké velké věci Haaland předvede příště?

Haaland became Usain Bolt for a moment on that counter 🏃‍♂️🏃‍♂️🌪pic.twitter.com/wpP4Znxaxt