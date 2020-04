Stanciův příchod do Slavie? Řešil se charakter, kouč popsal, jak to bylo | iSport.cz

Jeho návrat do české nejvyšší fotbalové soutěže byl hodně třaskavý a vzbudil mnoho emocí. Nicolae Stanciu, jenž strávil rok ve Spartě, se po půlroční štaci v saúdskoarabském Al-Ahlí vrátil – ale do Slavie! Jak červenobílí tehdy řešili charakterovou stránku Rumuna, o níž se říkalo, že není dobrá? To prozradil Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského, v novém sedmidílném dokumentu O2 TV Sport Made in Eden, který se zaobírá cestou Slavie v Lize mistrů.

Na podzim ještě toužil po trofejích v dresu Sparty, za kterou během roku stihl odehrát 31 utkání a vstřelit 10 branek. V zimě přestoupil do Saúdské Arabie. Dle slov Letenských, konkrétně sportovního ředitele Tomáše Rosického, nešlo nabídce Al Ahlí konkurovat. „Jsem smutný z toho, že opouštím Spartu. Byla to pro mě velmi těžká volba, ale i po takovém rozhodnutí budete navždy v mém srdci. A vždy budu přát Spartě jen to nejlepší," hlásil tehdy Stanciu.

Čas běžel a ukázalo se, že volba saúdskoarabského celku nebyla pro Rumuna šťastným rozhodnutím. Stanciu se klubem nepohodl kvůli dlužným penězům, respektive zpožděným výplatám a před novou sezonou dostal zelenou, hledat si nové angažmá.

Deník Sport jako první přišel s informací, že týmem, který sonduje možnosti, jak získat Stancia je Slavia, kde nakonec i skončil. „Doufal jsem, že se přestup uskuteční. Věděl jsem, že mě klub opravdu chce. Bojoval o mě. Neříkám, že bylo chybou jít do Saúdské Arábie, ale teď jsem rád, že jsem tady,“ uvedl po příchodu do Slavie Stanciu.

Přestup exsparťana k hlavnímu rivalovi, byť s mezizastávkou, byl hodně třeskavou záležitostí. Nejen mezi fanoušky se začal řešit hráčův špatný charakter, a to nejen, co se týče určitého klubismu, ale i vztahů v kabině či peněz. To dobře zaznamenala i Slavia, která si superposilu, jak rumunského záložníka nazývala, dobře před podpisem smlouvy proklepla.

„Hodně se o jeho charakteru psalo, ale my jsme měli informace, že nic takového není pravda. Nikdo se nezabýval tím, proč odešel. Hodně informací jsme o něm měli od Gadžiho (Davida Hovorky), ten ho znal dopodrobna. Když jsme dostali tenhle nápad, tak jsme to konzultovali s hodně lidmi, kteří s ním přišli do styku,“ přiznal obezřetnost červenobílých asistent trenéra Zdeněk Houštecký v novém dokumentu O2 TV Sport Made in Eden.

„Je to skvělý kluk, profík. Niko, aby se mohl vrátit do Prahy a jít do Slavie, tak se vzdal velké části peněz, která mu tady nebyla nahrazena,“ dodal směrem ke Stanciovi.

O2 TV Sport nasazuje unikátní dokument o fotbalové Slavii v Lize mistrů Made in Eden. Tak zní název sedmidílného dokumentu z vlastní tvorby stanice O2 TV Sport, který připomene cestu Slavie Praha ve fotbalové Lize mistrů UEFA.

