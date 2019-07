Stanciu a Slavia. Řekl, proč si ji vybral. Mluvil s Trpišovským, ohromil ho i Eden | iSport.cz

Nicolae Stanciu už se fotil na letišti v Džiddě s příznivci Al Ahlí, následovat by měla lékařská prohlídka a podpis smlouvy • twitter.com/alahli_fc

Nicolae Stanciu pózuje ve slávistické šatně po svém přestupu do týmu českého mistra • Martin Malý (SK Slavia Praha)

O zájmu Slavie se Nicolae Stanciu dozvěděl po konci sezony a pocit, že o něj klub celou dobu bojoval, byl hlavním motorem jeho přestupu z Al Ahlí do týmu českého mistra a zpět do Evropy. „Neříkám, že bylo chybou jít do Saúdské Arábie, ale teď jsem rád, že jsem tady,“ říká v rumunský reprezentant, který rok strávil u rivala ve Spartě, v rozhovoru pro klubový web.