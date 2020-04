Siegl o Nedvědovi: Ve Spartě poznal, že není extra talent. Ale makal na sobě | iSport.cz

Když v roce 1992 nakráčel Pavel Nedvěd do sparťanské kabiny a pozdravil tehdejší hvězdy, netušili tamní opory, s kým mají tu čest. „Nebyl to bůhvíjaký fotbalista,“ vzpomíná Horst Siegl, ikona Letenských. Až o pár let později prorazil pozdější držitel Zlatého míče v Laziu Řím a posléze i v Juventusu. Právě záznam utkání „staré dámy“ proti Realu Madrid v semifinále Ligy mistrů z ročníku 2002/2003 nabízí dnes od 21.00 hodin stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal.