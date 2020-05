Souček o poutu ke Slavii a Lize mistrů. Je vizitkou nás všech, řekl kouč | iSport.cz

Je odchovancem Slavie a právě on byl jedním z hlavních strůjců jejích úspěchů v posledních sezonách. Co by lídr dovedl vršovický celek nejen k titulům, ale dotáhl ho až do Ligy mistrů. Ani v té se Tomáš Souček neztratil, čehož si všimla řada klubů. Nakonec boj o něj vyhrál West Ham, kde aktuálně působí na hostování s opcí. V šestém díle dokumentu Made in Eden od O2 TV Sport bude právě havlíčkobrodský reprezentant ústředním hrdinou.