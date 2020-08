Žádný opravný termín. Pro fanoušky je to zajímavější, míní kapitán Brabec

PŘÍMO Z ALKMAARU | O postupu se rozhodne tady a teď. V Alkmaaru. Nikde jinde. Opravný termín neexistuje. Devadesát minut boje, možná třicet minut prodloužení, případně penalty. Víc nic. Vítěz pluje dál kvalifikací Ligy mistrů, poražený se přesouvá do loterie předkol Evropské ligy. Plzeňský kapitán Jakub Brabec zažil v kariéře mnohé, ale tohle je pro něj novinka. „Každý musí dát do zápasu maximum, není čas na kalkulaci. Zase to může být zajímavější pro fanoušky u televize. Hraje se o všechno, může nastat i prodloužení, což také může být specifické. Ale v našich silách je postoupit,“ sebevědomě praví vpředvečer velkého duelu.

Máte nervy?

„Ne, těším se. Jedná o předkolo Ligy mistrů, je to velký zápas a obrovská výzva proti Alkmaaru uspět. Uděláme pro to maximum.“

Hodně hráčů pamatuje loňský nezdar v evropských pohárech. Jste připraveni neúspěch odčinit?

„Jednoznačně, to musí být náš cíl. Minulou sezonu to nevyšlo, teď musíme máknout a být lépe připravení. Chceme v předkolech uspět.“

Co víte o síle Alkmaaru?

„Mladé mužstvo, hodně dobrá individuální kvalita, rychlí hráči. Víme, co nás čeká, i pro ně to bude velké utkání, také chtějí uspět. Je jasné, že to nebude nic jednoduchého, ale dle toho, co jsme viděli během rozborů od trenérů, je v našich silách postoupit.“

Je ve hře Alkmaaru něco specifického?

„Nerad bych se bavil o taktické přípravě, obecně platí, že jsou mladí, technicky velmi dobře vybavení, rychlý přechod jim bude vyhovovat. Při našem útoku musíme být hodně opatrní.“

SESTŘIH: Plzeň - Opava 3:1. Favorit otočil proti deseti, pálil i Ba Loua

Před prvním ligovým duelem s Opavou jste do poslední chvíle nevěděli, zda vzhledem k předchozím pozitivním výsledkům na nemoc COVID-19 vůbec nastoupíte. Nyní jste měli jistotu už od neděle. Vnímáte, že mužstvo je mnohem koncentrovanější?

„Víte, v posledním půlroce je s virem spjato hodně nových věcí. Každopádně my jsme tu od toho, abychom byli připravení. Před Opavou to nebylo nic příjemného, nedělní testování ale dopadlo výborně, jsme všichni negativní, máme čistou hlavu.“

Zpátky k Opavě. Zápas se vám navzdory vítězství 3:1 příliš nepovedl. Co musíte zlepšit, abyste měli proti Alkmaaru naději na postup?

„Souhlasím, herně to nebylo ideální, ale i tak jsme si byli schopni vytvořit nějaké šance. Chceme navázat na druhý poločas. Věřím, že jsme v něm získali jistotu. Přiznám se, že nevím, zda šlo o nervozitu z prvního kola, ale nyní budeme daleko lépe připravení.“

Hraje se před prázdnými tribunami, ovšem stále platí, že Alkmaar má výhodu domácího prostředí.

„Ano. Znají prostředí, nemuseli cestovat, připravovali se na svém stadionu. V Česku bylo teplo, tady jsou jiné klimatické podmínky. Je to jejich výhoda. Na druhou stranu fanoušky na své straně mít nebudou, to nám může hodně pomoct. Nekvituji to, všeobecně atmosféra na zápasech chybí.“

O postupu rozhodne pouze jedno utkání. Není čas na opravu. Je to velká změna?

„Většina z nás to zažívá poprvé, sledovali jsme velké turnaje Ligy mistrů a Evropské ligy… Každý musí dát do zápasu maximum, není čas na kalkulaci. Zase to může být zajímavější pro fanoušky u televize. Hraje se o všechno, může nastat i prodloužení, což také může být specifické.“