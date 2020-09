Kangův sen o Lize mistrů se Zvezdou se rozplynul. Překazili ho Češi

Guélor Kanga (vpravo) do základní skupiny Ligy mistrů s Crvenou Zvezdou nepostoupí • Profimedia.cz

Guélor Kanga (vlevo) do základní skupiny Ligy mistrů s Crvenou Zvezdou nepostoupí • Profimedia.cz

Fotbalisté kyperské Omonie oslavují postup do čtvrtého předkola Ligy mistrů po výhře nad Crvenou Zvezdou Bělehrad • Profimedia.cz

Guélor Kanga (vpravo) do základní skupiny Ligy mistrů s Crvenou Zvezdou nepostoupí • Profimedia.cz

Po přestupu ze Sparty do Crvene Zvezdy si vytyčil jasný cíl. Guélor Kanga chtěl srbskému celku pomoci k postupu do základní skupiny Ligy mistrů. To už se mu ale nepodaří. Gabonský středopolař společně se svými spoluhráči nestačil už v 3. předkole na kyperskou Omonii. Zvezda na jejím hřišti padla po penaltovém rozstřelu 1:2. Klíčovou roli sehráli v utkání čeští fotbalisté Michael Lüftner a Jan Lecjaks.