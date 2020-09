České kluby v Evropě: Slavia o LM s YB Bern, či Dány. Sparta v EL. Co ostatní?

V minulé sezoně se do skupinové fáze evropských pohárů dostal jediný tuzemský klub, dnes už má český fotbal jistotu, že v ní na podzim budou minimálně dva. Slavia se porve o Ligu mistrů, Sparta vyhlíží Evropskou ligu. Šanci však pochopitelně má i trio Plzeň, Jablonec a Liberec. Jaká předkola teď jednotlivé celky čekají? S kým se utkají? A jaké jsou termíny zápasů? Projděte si přehled serveru iSport.cz!

Slavii pomohl Ferencváros, vyřazením Celtiku v 2. předkole ji posunul mezi nasazené týmy . Los v Nyonu jim pak pro play off určil, že se o postup do základní skupiny utkají s lepším z dvojice Midtjylland (Dánsko) - Young Boys (Švýcarsko).

Play off o Ligu mistrů

Radost plzeňských fotbalistů po vedoucí brance Davida Limberského do sítě Alkmaaru ve 2. předkole Ligy mistrů

Radost plzeňských fotbalistů po vedoucí brance Davida Limberského do sítě Alkmaaru ve 2. předkole Ligy mistrů • Foto fcviktoria.cz

Sparta díky triumfu v MOL Cupu míří do základní skupiny Evropské ligy

Sparta díky triumfu v MOL Cupu míří do základní skupiny Evropské ligy • Foto Michal Beránek (Sport)

Po třech letech bez pohárů se na Letné mohou radovat. Díky triumfu v MOL Cupu míří rovnou do skupiny Evropské ligy a vyhnou se zrádným předkolům, která je v posledních letech zastavovala. Vše oficiálně potvrdila UEFA . Pro klubový koeficient Sparty je extrémně důležité, aby na podzim uspěla, po sezoně se jí totiž odečte superúspěšný ročník 2015/16 (čtvrtfinále EL). Při losu by Pražané s největší pravděpobností měli být nasazení ve druhém koši.

JABLONEC A LIBEREC

2. předkolo Evropské ligy

Termín losu: 31. srpna a 1. září

Termín zápasu: 17. září

Dva rivalové ze severu Čech před sebou mají stejnou - a hodně obtížnou - cestu do skupiny. V předkolech Evropské ligy musí postupně vyřadit tři soupeře. Slovan se v prvním kroku utká s litevským FK Riteriai, Jablonec čeká duel s Dunajskou Stredou. Oba čeští zástupci budou v roli hostů. V případě postupu odehrají na hřištích soupeřů i 3. předkolo. V něm by Liberec narazil na srbský celek Bačka Topola, nebo rumunský FCSB. Jablonec by se střetl s lineckým LASKem.