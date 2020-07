Kanga ve Zvezdě vyzdvihl vztahy. Číslo „vzal“ parťákovi, zaujal i botami | iSport.cz

Guélor Kanga oslavuje svou trefu z penalty proti Liberci ve finále poháru, kterou poslal Spartu do vedení 2:1 • Michal Beránek / Sport

Guélor Kanga se vrátil do Crvene Zvezdy Bělehrad • Twitter/crvenazvezdafk

Má za sebou první hodiny ve staronovém působišti. Záložník Guélor Kanga neprodloužil své působení ve Spartě a vrátil se do Crvene Zvezdy Bělehrad. Srbský celek jej coby novou posilu představil v pátek krátce po poledni . Následovala krátká tisková konference, na níž Gaboňan promluvil i o tom, že chce týmu pomoct do Ligy mistrů.

Bylo to třaskavé téma. Zůstane excentrický Guélor Kanga ve Spartě, nebo podepíše jinde? Od pátečního poledne jsou otázky kolem gabonského záložníka rozluštěny. S Letenskými se nedohodl, nepřijal jejich nabídku na nový kontrakt, naopak se upsal Crvene Zvezdě Bělehrad.

Kanga se tak vrací do týmu, z nějž v lednu 2018 zamířil na Spartu. Se srbským šampionem podepsal tříletý kontrakt, který má zahrnovat plat 500 tisíc eur za sezonu plus další bonusy.

Na stadion Marakana dorazil Kanga v černém tričku a neobvyklé obuvi, která mnohé hned zaujala. Oficiální představení už ale absolvoval v bílé košili s černými pruhy, jež chvílemi navozovaly pocit, jako by měl na zádech batoh, rouškou v klubových barvách a tmavých botách.

Po úvodním rozhovoru pro klubovou televizi se Kanga posadil před novináře, aby odpověděl ve velkém horku na několik dotazů. „Jsem rád, že jsem zpět. Vrátil jsem se kvůli dobrým vztahům s lidmi z klubu a také kvůli ambicím, které mi během rozhovorů naznačili. Pokusím se přispět co nejvíce. Znám všechny cíle, které s sebou přináší dres Red Star, a myslím, že moje zkušenost může být důležitým faktorem na cestě k jejich dosažení. Jsem připraven,“ uvedl reprezentant Gabonu.

Kangův cíl je nyní jasný. „Je tu spousta mladých hráčů. Jsem tu, abych klubu pomohl a my dosáhli našich cílů. Tedy titulu a skupinové fáze Ligy mistrů,“ konstatoval 29letý záložník. Do ní vede ale hodně dlouhá, strastiplná a náročná cesta. Crvena Zvezda do nového ročníku milionářské soutěže vstoupí už v prvním předkole.

Srbský mistr si od Kangy hodně slibuje. „Rozhodli jsme se ho přivést zpět kvůli jeho ochotě vzít na sebe zodpovědnost. Doufám, že bude stejně úspěšný, jako při svém prvním působení v klubu,“ uvedl sportovní ředitel CZ Bělehrad Mitar Mrkela.

Návrat Kangy je pro Zvezdu velkou věcí. Důkazem toho je i to, že mu klub znovu zajistil, aby mohl oblékat dres s osmičkou na zádech. Jeho dosavadní nositel Mirko Ivanič si tak bude muset vzít jiné číslo.