Trpišovský o Dánech: Na auty bychom potřebovali Součka. Těší ho sudí

Předpověděl jste, že Midtjylland postoupí, trefil jste i přesný výsledek třetího předkola proti Young Boys Bern. Takže máte soupeře načteného do šroubků?

„Bude to hodně vyrovnaný souboj, mají hodně kompaktní tým. Nemají úplné hvězdy, ale je to velice pracovité mužstvo, které hraje jedním stylem. Spoustu hráčů tam působí delší dobu, mají minimum slabin. Hodně napadají, ve všech zápasech v předkolech postoupili naprosto zaslouženě, nedostávají góly, hrají hodně bezpečně. Na defenzivu mají v sestavě šest hráčů, čtyři obránce a dva defenzivní záložníky, čtyři hráče do ofenzivy. Je to mladé pohyblivé mužstvo, technické, hrají ve velkém tempu.“

Kde v sestavě ještě váháte?

„Čím víc se to blíží, tím jasněji máme. Diskutujeme o tom delší dobu, zvažovali jsme hlavně tři posty. Teď už máme jasno definitivně. U dvou postů to bylo proto, že se tam tlačí víc hráčů, kteří mají formu a jsme tam variabilnější, u třetího rozhodla typologie soupeře, který napadá i v šesti sedmi hráčích a hodně přemýšlíme, jak z toho presinku utíkat.“

Může být tedy jednou z variant návrat Davida Hovorky do sestavy? Nebo se do jeho nasazení promítá nedávná chyba proti Pardubicím, jestli ho tedy nějak vykolejila?

„Nijak. Udělal jednu chybu, která byla vidět. David předtím odehrál dva skvělé zápasy, kdy ukázal, že je blízko své sportovní formě před zraněním a dává se dohromady. Je dobře, že na post stopera máme využitelných více hráčů a musíme vzít v potaz, jak ty zápasy asi budou probíhat. Soupeř má Kabu, skvělého útočníka, který má metr devadesát, silový typ, výborné krytí míče, na lavici sedí další podobný... To může hrát roli. Mámě nějaký plán, jak by domácí zápas mohl probíhat, koukáme se na jejich standardky, na dlouhé auty, které hází Andersson zleva i zprava, v potaz bereme i aktuální zdravotní stav a formu.“

Právě dlouhé auty jsou specialitou Midtjyllandu, jak se na tohle připravujete?

„Je to jejich charakteristický rys, mají na to trenéra, který s nimi cvičí techniku a švih. Je to hodně složité bránit, protože při tom do šestnáctky soupeře dostanou až šest hráčů, oba stopery a všechny vysoké hráče. To se vám v otevřené hře málokdy stane. U videa jsem říkal, že kdybychom měli Tomáše Součka, tak ty hlavy vyhraje a my chodíme do protiútoků. Mají i jinou variantu, nakrátko a pak přijde centr... Je to jedna z nejnebezpečnějších věcí, hodně se na to připravujeme a musíme najít skokana, který bude schopný z našeho vápna ty míče dostat.“

Midtjylland používá kromě toho i psychology, každý zaměstnanec prochází nejrůznějšími testy. Setkal jste se s tím někdy?

„Jsem rád, že ty testy neděláme my, protože by nám asi vypadlo z týmu hodně lidí... (smích) Asi to radši nezavedeme. Je to věc, která týmy posouvá, vyrovnává je, může rozhodovat zápasy. Do toho ty standardky. Je to klasický severský klub silný v osobních soubojích, je třeba běžné, že mají trenéra na odrazovou sílu. Na kameru si natáčí a pak probírá techniku výskoku hráčů, z jaké nohy se odráží, je to součást zahraničích týmů, které si to můžou dovolit.“

Jak vás těší, že utkání píská Turek Cüneyt Cakir, kterého jste zažili už loni v play off Ligy mistrů v Kluži?

„Pamatuji si, že u hráčů měl obrovský respekt. Domácí hráči, kteří si hodně chodili pro fauly a simulovali, to s ním měli těžké, pouštěl hru. I naši kluci, kteří se taky rádi baví s rozhodčím, si to k němu nedovolili. Bylo vidět, jaká je persona, píská největší zápasy v Evropě, nechává plynout hru. V tom zápase můžou být emoce, ale on je zbytečně nevyvolá, naopak umí hráče zklidnit. Jsem rád, že v takovém zápase, kdy jde o hodně, bude taková persona.“