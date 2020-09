Experti jsou před bitvou Slavie s Dány opatrní, moc branek nepadne

Bitva fotbalové Slavie s dánským Midtjyllandem před kláním v Edenu rozdělila experty a tipéry. Podle sázejících fanoušků by to měla být procházka růžovým sadem, sešívaným věří hned 96 procent z nich a sází na jejich výhru. „ Bookmakeři nejsou až tak optimističtí, Dánové mají kvalitní tým, který dokáže střílet branky i skvěle bránit, vynikají ve standardních situacích,“ varuje před silným rivalem Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Upozorňuje na to, jak si dánský tým poradil v předchozím kvalifikačním utkání s Bernem, kde vyhrál 3:0. „Sebevědomí Dánům chybět nebude. I tak kurz 1,83:1 dává Slavii slušné šance na výhru. Sešívaní mají z posledních pěti utkání na kontě jednu remízu a čtyři výhry, kromě zaváhání s Pardubicemi se ukazují od začátku ligy v dobrém světle,“ nezatracuje nakonec tisková mluvčí Chance tým Jindřicha Trpišovského, byť jedním dechcem dodává, že to bude těžké a vyrovnané utkání.

„Stejně jako soupeř má Slavia pevnou obranu i kvalitní útok. Na dánského mistra kurz vystoupal z 3,75:1 až na aktuálních 4,86:1 a na tiketu se objevuje jeho výhra u dvou procent tipérů. Zbylá dvě procenta sázek jsou na remízu v kurzu 3,48:1,“ dodává s tím, že se hodně sází na postup Slavie v kurzu 1,55:1. Jenže o tom se v úterý večer v Edenu nerozhodne.

Zdůrazňuje, že podle expertů bude zápas opatrný a moc branek nejspíš nepadne. „Tipéři to vidí jinak, sázejí, že padnou alespoň dvě branky (1,37:1). Nejspíš je k tomuto přesvědčení vede myšlenka, že by Slavia určitě ráda šla do druhého zápasu na půdě dánského mistra náskokem.“