Frustrovaný Coufal: Utřeli si s námi zadek. Odchází do West Hamu

Zlost z něj jen několik minut po porážce 1:4 v odvetě play off Ligy mistrů s Midtjyllandem jen čišela. Obránce Slavie Vladimír Coufal těžko rozdýchával klíčový moment, kdy sudí Damir Skomina nechal opakovat penaltu soupeře. „Utřeli si s námi zadek,“ prohlásil řízný bek, pro kterého to bylo definitivně poslední utkání v sešívaném dresu. Odchází do anglického West Hamu, což na Twitteru potvrdil i šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Dlouho to při tom ze strany českého mistra vypadalo na čistou práci. Nejprve rychlý úder Petera Olayinky, pak precizní defenziva a celkem solidní kontrola do utkání. Tedy až do 65. minuty, kdy z ničeho nic po centru z levé strany hlavou vyrovnal Sory Kaba.

„Těžko hledám slova, vedeme od třetí minuty, ale nepřidáme druhý gól, což je škoda. Pak jsme inkasovali z náhodného centru. Nevím, co k tomu říct. Celou dobu nakopávají balony, my to uhráváme, pak přijde jeden centr, my jsme propadli a on to zatloukl. Bylo to jediné, z čeho mohl dát gól. Je to obluda,“ prohlásil viditelně frustrovaný obránce Vladimír Coufal, jenž se tak s červenobílými barvami rozloučil hodně trpce.

Pak už se to se Slavií vezlo. Po ruce Tomáše Holeše sice pokutový kop Kaba neproměnil, sudí Damir Skomina ale nechal exekuci zopakovat, protože gólman Ondřej Kolář odskočil z brankové čáry. „Nevím, co se tam přesně stalo, ještě jsem to neviděl. Moc nechápeme, proč se penalta musela opakovat. Kdybych penaltu neudělali, tak bychom postoupili,“ zdůraznil Masopust.

SESTŘIH: Midtjylland - Slavia 4:1. Postup do LM v prachu, rozhodla opakovaná penalta

To Coufal byl v hodnocení klíčového momentu celého dvojzápasu mnohem upřímnější. A taky ostřejší. „Neví, jak to říct slušně. Utřeli si s námi zadek... Už chápu ten jejich moneyball,“ prohodil lakonicky.

Po gólu na 1:2 se hra Pražanů sesypala. Logicky vrhli veškeré síly do útoku, čehož Dánové dokonale využili a dalšími dvěma góly si pojistili triumf. „Pak už jsme neměli psychickou sílu to zvrátit,“ uznal Coufal.

Zkušeného beka mrzely především prohospodařené minuty za příznivého stavu 1:0. „Kdybychom lépe drželi balon a vyšly nám nějaké věci, tak jsme to mohli zvládnout. Byl to zápas o jednom gólu, kdybychom uhráli remízu, na kterou jsme měli, tak je to v pohodě a brečeli by tu oni,“ uzavřel.

Coufal míří za Součkem za 162 milionů



Coufal zároveň odehrál poslední zápas za Slavii a trpčí rozlučku s klubem by si asi ani ve snu nemohl představit. Teď už ale míří do londýnského West Hamu, kde se potká s bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem.

„Poděkoval jsem obrovskemu bojovníkovi a srdcařovi Vladimírovi Coufalovi za jeho skvělé působeni ve Slavii. Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do WHU. Podmínkou přestupu je zdravotní prohlídka zítra v Londýně. Cena transferu je 6 milionů euro (162 milionů korun),“ informoval na Twitteru předseda slávistického představensta Jaroslav Tvrdík.

Coufal do Slavie přišel v létě 2018, dvakrát vyhrál českou ligu i národní pohár.

Podekoval jsem obrovskemu bojovnikovi a srdcarovi Vladimirovi Coufalovi za jeho skvele pusobeni ve Slavii. Na zaklade uzavrene smlouvy prestupuje do WHU. Podminkou prestupu je zdravotni prohlidka zitra v Londyne. Cena transferu je 6 milionu euro. Vlado, at se ti v PL dari! ❤️👏✊ — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 30, 2020