Zpověď brankáře, co dostal gól Boží rukou: Maradona byl skvělý, ale...

Rok 1986, Mexico City, čtvrtfinále mistrovství světa. Proti sobě bojují reprezentační výběry Argentiny a Anglie. Diego Maradona jde ve vápně do vzdušného souboje s brankářem Peterem Shiltonem. Vzápětí končí míč síti, jak se později ukáže, od ruky záložníka s desítkou na zádech. Branka ale platí. O čtyři minuty později přichází navíc další akce nepolapitelného Maradony, který zvyšuje na 2:0. Ostravané už se zmůžou jen na snížení a do semifinále postupují Jihoameričané.

„Mysleli jsme si, že jsme na Maradonu připravení. Ten zápas byl pro většinu z našeho týmu největším v životě a on byl jejich nejnebezpečnějším hráčem,“ vzpomínal pro server Daily Mail Shilton.

Plán Angličanů byl jasný, odříznout argentinskou desítku od hry. Dlouho to fungovalo. Pak ale udeřila „Boží ruka“. „Nikdo nečekal, co se dělo pak. Jak bychom také mohli? Šli jsme do souboje o vysoký míč, věděl ale, že na něj hlavou nedostane, a tak ho do sítě poslal rukou. Jasný přestupek, podvádění. Když se radoval, dokonce se dvakrát ohlédl, jako kdyby čekal hvizd rozhodčího. Věděl, co udělal. Všichni to věděli, kromě hlavního sudího a pomezních,“ popsal i po letech rozhořčený anglický gólman.

„Ať si říká, kdo chce, co chce. Ten gól Argentině vyhrál zápas. Ano, o několik sekund později skóroval Maradona brilantním způsobem, ale stalo se to ve chvíli, kdy jsme se stále vzpamatovávali z toho, co se odehrálo před tím,“ podotkl Shilton. „Poprvé jsme ho nechali rozeběhnout, byl to skvělý gól, ale bez toho prvního by ho nedal,“ doplnil.

„Léta to ve mně hlodá. Nebudu lhát. Mnozí říkají, že jsem měl míč dostat pryč, že jsem nechal menšího muže, aby mě přeskočil. Je to nesmysl. Přelstil mě, to se může stát. Dokázal by to, kdyby byl přesvědčený, že může hlavičkovat? Samozřejmě, že ne. Takže já mám svědomí čisté,“ kostatoval Shilton.

Bývalému reprezentantovi Albionu se nelíbí, že Maradona nikdy nepřišel s omluvou. „V žádné frázi nepřiznal, že podváděl. Místo toho užíval spojení ‚Boží ruka‘, což nebylo správné. Byl to velikán, ale neměl žádné sportovní chování,“ řekl.

V minulosti byla iniciována řada pokusů, aby se Shilton s Maradonou spolu sešli na jednom místě, avšak k tomu nedošlo. „Můj přístup byl vždy stejný. Pokud bych věděl, že se omluví, rád bych se s ním sešel a podal mu ruku. Nikdy ale nebyly ani náznaky, že by se tak stalo,“ objasnil bývalý brankář Leicesteru, Stoke či Nottinghamu.

„Většina tehdejšího anglického týmu to cítí stejně, jako já. Podvedl nejen mě, ale celé naše mužstvo. Měli jsme šanci projít mezi čtyři nejlepší reprezentace světa, možná i šampionát vyhrát. Jak často se to stane? Já měl štěstí, že jsem další šanci dostal za čtyři roky, ale co jiní? Pamatuji si naši šatnu po té prohře, řeknu vám, bylo tam prázdno,“ přiznal.

Rozlítily ho i fotografie, které se objevily nějaký čas po čtvrtfinále, na nichž Maradona na dovolené v Tunisku objímal rozhodčího. „Smáli se. Jak to sudí mohl po tom všem udělat? Všechno to zanechalo hořkou pachuť. Na trávníku dělají hráči věci, které by se dít neměly, ale je to v zápalu boje. Kdyby to udělal někdo z našeho týmu, věřím, že by se později přiznal,“ myslí si Shilton.

Anglický brankář doufá, že gól rukou nepřebije ostatní vzpomínky a nezkazí tak celkové Maradonovo dědictví. „Byl opravdu skvělý hráč, podobně jako Pelé. Byl to výjimečný talent a je těžké uvěřit, že zemřel v pouhých šedesáti letech,“ doplnil 71letý bývalý gólman.

Ronaldo, Messi i prezident Argentiny. Svět se loučí s hvězdným Maradonou

Pět největších momentů Maradonovy kariéry: Sólo století, Boží ruka i dopingová aféra