Experti mají jasno, Real Madrid v klíčovém okamžiku zabere naplno

Fotbalová Liga mistrů má na programu závěrečné zápasy základních skupin. Ve skupině B si to rozdá o postup v přímém souboji Real Madrid s Monchengladbachem, ve skupině D pak její jasný vítěz Liverpool míří na hřiště dánského Midtjyllandu. V prvním případě je jasným favoritem Bílý balet, ve druhém pak slavný anglický klub. „Ve výhru Realu nabízenou v kurzu 1,58:1 věří 94 procent fanoušků, ještě víc láká sázkaře vítězství Reds v Dánsku v kurzu 1,82:1. Dvojku dává na tikety hned 96 procent tipérů,“ říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Real Madrid si naposledy zavařil prohrou v Doněcku a musí spoléhat na úspěch v domácí bitvě s německým soupeřem. Gladbach má před posledním vystoupením ve Španělsku o bod víc než Bílý balet, fanoušci ale německému celku nevěří. Remízu (4,39:1) i případnou výhru hostů (5,95:1) shodně tipují tři procenta sázkařů. „Tutovkou je podle bookies, že padne více než jeden gól (1,14:1), sázkaře láká i to, že padnou více než dvě branky (1,46:1). Stejně tak to vypadá, že by se z gólové radosti mohly těšit oba týmy (1,49:1),“ nabízí pohled na zápas Světlíková.

Liverpool odcestoval do Dánska s vědomím jistoty postupu, takže může šetřit některé opory. Pro tipéry je ale stejně na hřišti přemožitele pražské Slavie anglický celek jasným favoritem. „Bookies sice také dávají větší šance Liverpoolu, ale rozhodně je podle nich na místě opatrnost. Jistotou by spíš mohla být sázka na neprohru Reds (1,25:1),“ tvrdí tisková mluvčí Chance.

Tomu, že se dánský tým rozloučí s Ligou mistrů vítězstvím (4,37:1) věří dvě procenta sázkařů a stejně početná je skupina tipující nerozhodný výsledek (4,06:1). I v tomto případě je pravděpodobné, že padnou nejméně dvě branky (1,22:1). „Hodně se sází výsledek zápasu bez remízy – Liverpool (1,38:1), dodává Světlíková.

Jak zápasy dopadnou bude jasné ve středu večer.