City jsou válec: Zastavit se můžou jen sami. Guardiola ale nebyl spokojený

City v Puskás Aréně, kde se hrálo kvůli koronavirovým cestovním restrikcím mezi Německem a Británií, dominovali a v obou poločasech vstřelili po jednom gólu. Ve 29. minutě otevřel skóre Bernardo Silva a po hodině hry zvýšil Gabriel Jesus.

„Celkově to bylo dobré. Kontrolovali jsme hru a až na konci pustili Gladbach do velké šance. Bohužel jsme nebyli chladnokrevní před brankou soupeře, především v situacích jeden na jednoho proti brankáři. Na tom potřebujeme zapracovat. V této soutěži musíte být perfektní, abyste postoupili,“ řekl Guardiola v televizním rozhovoru.

Lídři Premier League potvrdili fantastickou formu a vyhráli 19. soutěžní utkání za sebou. Během této šňůry City hned třináctkrát udrželi čisté konto. Podle Guardioly je však největším kandidátem na celkový triumf v Lize mistrů někdo jiný.

„Když jsem viděl, jak hrál Bayern Mnichov v úterý (vítězství 4:1 na stadionu Lazia Řím), tak si nemyslím, že jsme favorité. Je velká výzva připravit hráče a zajistit, aby byli v nejlepší možné kondici. Ale pokud lidé chtějí říkat, že jsme favorité, tak je to v pořádku a my to akceptujeme,“ uvedl bývalý trenér Bayernu a Barcelony.

Ocenil Portugalce Bernarda Silvu, který první gól vstřelil a druhý rovněž hlavou připravil. „Potřebujeme ofenzivní záložníky, aby útočili v šestnáctce, a on to dělal. Mohl by být ještě lepší a v některých pozicích víc riskovat. Ale je hodně chytrý, dává nám něco extra a je na tom dobře fyzicky,“ konstatoval Guardiola.

Formu Manchesteru City vychálil i expert BT Sport a bývalý záložník Owen Hargreaves. „Jediný, kdo je může zastavit, jsou oni sami skrze chyby a zranění. Ale nemyslím si, že se to stane,“ smekl někdejší hráč Bayernu Mnichov. „Mají 19 výher v řadě a inkasovali jen šeskrát. To je neuvěřitelné. Sbírají čistá konta, jako by to nic nebylo, a ještě dají aspoň dva góly v každém zápase. Neskutečné výkony. Všichni hrají skvěle, nečekám, že by jim do konce sezony došla pára.“

Guardiolův protějšek Marco Rose vyzdvihl sílu manchesterského mužstva. „Čelili jsme brutálně dobrému týmu. Ve formě, kterou mají, se těžko zastavují. Hlavně v prvním poločase jsme se takřka nedostali na útočnou třetinu hřiště,“ prohlásil Rose, jehož svěřenci v úvodní pětačtyřicetiminutovce ani jednou nevystřelili.

„Bránili jsme relativně dobře, ale když se na vás všechno valí, je to složité. Musíme udržet hlavy nahoře, zůstat věrní své hře a v odvetě (16. března) být lepší a agresivnější v ofenzivě,“ dodal německý kouč.