Grázl, nebo hrdina Pepe? Kapitán Porta donutil kroutit hlavou i Ronalda

„Pochválit Pepeho? Toho lotra? To bych si radši odsekl prst.“ Takhle uvažovalo dost lidí, kteří měli krvežíznivého stopera za bídáka a odpudivou figuru. Jenže tenhle zloduch není jednorozměrná postava. Kapitán FC Porto to dokazuje zas a zas. Jako proti Juventusu v Lize mistrů. Dnes večer se ve čtvrtfinále slavné soutěže pokusí zastavit i hvězdy Chelsea.

Gary Lineker nemá Pepeho rád. „Je to ocas,“ konstatoval mnohokrát a v nejrozličnějších obměnách (pako, chuj, pablb, hňup, trotl, dement, imbecil, hovado, prázdná palice, mozek mimo provoz, IQ pod deset, prostě kokot).

Kletbami nesršel sám. Pepe patří k nejproklínanějším fotbalistům a jeho jméno se v podstatě stalo novou nadávkou v květnatém věnci spílání, jak by napsal Jaroslav Hašek. Jenže černobílé postavy neexistují a nikdo není monolit z jednoho kusu. Kdo určí, kudy vede hranice mezi dobrem a zlem?

„Pepe je především vynikající obránce,“ řekl José Mourinho. „Vážím si ho.“ Zinedine Zidane dodal: „Pro tým by se rozdal.“ Carlo Ancelotti: „Jeden z nejlepších stoperů 21. století. Platný, užitečný a nezdolný. Neselhávající, všestranný a úspěšný.“ Podobně hovoří i Manuel Pellegrini, Rafael Benítez či Fernando Santos.

Takže jak? Grázl, lump, ničema, darebák? Nebo příkladný kapitán? Křivák, mizera, zloduch? Nebo uznávaný bojovník? Padouch, nebo hrdina? Klaďas, nebo záporák?

„To je jednoduché,“ usmál se Rio Ferdinand. „Když hrajete s ním, oceňujete jeho přednosti. Když proti němu, přejete si, ať tráví věčnost na dně propasti a smaží se v plamenech pekelných.“

Je to vlastně dobrý ukazatel. Pokud o vás soupeř mluví blahosklonně („Tenhle? Ale jo, docela to jde.“), není to úplně bezvadná vizitka.

Pepe? O něm se protivníci vyjadřují zpravidla velmi vulgárně („Promiňte, ale spisovný slovník v jeho případě přestává stačit!“) a s krajní nelibostí. A to taky o něčem vypovídá.

Deset sezon strávil v Realu Madrid (334 zápasů). Třikrát vyhrál La Ligu i Champions League, celkem přispěl k dobytí 13 trofejí.

Portugalsko reprezentuje od roku 2007 a připsal si 113 startů, což mu vyneslo 4. místo v historické tabulce. Před ním jsou jen Luís Figo, Joao Moutinho a Cristiano Ronaldo.

Na EURO 2016 slavil zlato a dostal se do ideální jedenáctky turnaje. Nikoli poprvé. V all star týmu byl i při šampionátech 2012 a 2008. Portugalský prezident mu udělil vysoké státní vyznamenání Ordem do Mérito, tedy Řád za zásluhy.

Od ledna 2019 zpevňuje šiky FC Porto. „Vrátil jsem se domů,“ řekl. Před odchodem do Realu chrlil dračí oheň tři sezony (2004–07) a dvakrát ovládl ligu i pohár. Teď je kapitánem týmu, generálem a vojevůdcem, který v minulé sezoně vedl "Draky" k titulu.

Je mu 38 let a nejvyšší fotbalová patra obývá téměř dvě desetiletí, ale pořád má dost vervy. Útočníky, i ty nejsilnější a nejsebejistější, usvědčuje z omylu.

„Chlapče, moc si o sobě nemysli,“ říká svým vražedným, podmračeným pohledem, který by dovedl sloupat omítku ze zdi a usmažit vajíčka na ledové kře. „Sežeru tě zaživa. Přišlápnu krk tvé sebejistotě a hodím tě žralokům. Je to tak, naberu tě na vidle. Považuješ svůj talent za brnění? Ukážu ti, že je to brnění z lepenky.“

Míní to zcela vážně a většina soků si pomyslí: „Pepeho obranná zóna? Peklo je proti tomu báječné místo.“

SESTŘIH LM: Juventus - Porto 3:2. Konec favorita, postup urvali hosté

Juventus narazil na útes Pepe

Takovou zkušenost udělal i Juventus v Lize mistrů. Jakkoli neuvěřitelně to působí, Pepe byl hlavním strůjcem nečekaného postupu Porta do čtvrtfinále. Cristiano Ronaldo zoufale přemítal. „Tolik let mi dělal bodyguarda v Realu. Reprezentační spolubojovník. Kamarád z nejbližších. A takhle mě zařízne!“

Nejen CR7. Pepe uhlídal i Álvara Moratu a další hvězdy. Z tygrů udělal bezzubé šelmy. Byl to hrdinský výkon. Nic víc, nic míň. Dominantní byl zejména v odvetě. Jeho tým hrál na turínské půdě bez vyloučeného Taremiho a přes Juve přešel v prodloužení.

Pepe vyhrál 100 procent vzdušných soubojů a připsal si nevídaných 18 clearances (odkopnutí balonu z nebezpečného prostoru před vlastní brankou). Odebíral míče jako nezničitelný Terminátor, odrážel útoky a zablokoval několik střel včetně vyložených šancí.

Ronaldo zuřil jako vosa v zavařovací sklenici. Morata se šklebil, jako by polkl šťovík velikosti kaktusu. Pirlo se tvářil kamenně, ale dění na hřišti mu bylo příjemné asi jako trhání zubů.

Juventus skončil. Rozbil se o útes jménem Pepe. Před rokem vypadl taky v osmifinále, tehdy jeho osud zpečetil Lyon. Ajajaj znělo z turínské kabiny i předloni. Ve čtvrtfinále ho sežehl elán Ajaxu.

Je Bůh všemocný? Těžko říct. Důkazní materiál jaksi chybí.

Je všemocný CR7?

Není. To je prokázaná skutečnost. Argumenty a svědectví poskytl mimo jiné i kápo z Porta.

„Být trenérem, sestříhal bych tenhle zápas a použil ho jako učební pomůcku pro všechny stopery. Dnešní mladí obránci jsou výborní s míčem, ale chybí jim Pepeho vyspělost, co se týče taktiky, pozice, organizace, komunikace“ řekl Rio Ferdinand.

Gary Neville, další televizní expert, doplnil: „Pepe se v minulosti choval jako pošuk a určitě nevyhraje žádnou soutěž popularity, ale nikdo mu nemůže upřít místo mezi největšími stopery moderní éry.“

Kepler Laveran de Lima Ferreira zvaný Pepe. Narozen v Brazílii, od sedmnácti žijící v Portugalsku, kde záhy získal občanství.

Má dost odpůrců a pestrou frontu nepřátel. „Griloval bych ho na pomalém ohni,“ říká někdo. Další se přidá: „Srdce mi buší záští a odporem.“ A jiný: „Mám z něho toxický pocit. Jako bych upíjel nějakou černobylskou limonádu.“

Poražení soupeři tvrdí: „Přišli jsme kvůli němu o body, o nervy a o poslední zbytky altruismu.“

Gary Lineker ho nemůže vystát. Teď ovšem uvedl: „Nenávidíte hrát proti němu. Ale kruci, rádi byste ho měli po svém boku.“