Klopp si po blamáži rýpl do stadionu Realu: Divný večer. Jak na tréninku!

Možná, že ještě vydýchával mdlý výkon jednotlivých hvězd v červených dresech. Jednoznačný zápas pro Real neočekával v repríze tři roky starého finále Champions League téměř nikdo. „Bílý balet“ mohl v prvním poločase naložit Liverpoolu tři, čtyři góly a měl by po starostech.

„Jsme rádi za výsledek, ale nic jsme nevyhráli. Náš výkon byl dobrý a to, co hráči předvedli na hřišti, bylo ohromující po průběhu sezony. Ale čeká nás ještě dlouhá cesta. Do odvety půjdeme, jako bychom doma hráli 0:0,“ hodnotil trenér Zinédine Zidane konečnou výhru 3:1.

Liverpool se nakonec prosadil z jedné střely na branku, která přišla záhy po startu druhé půle. Zblokovaný střelecký pokus Dioga Joty dorazil do sítě s pomocí břevna Mohamed Salah. Na víc se šampion z roku 2019 nezmohl, což mírně rozhodilo jindy usměvavého Jürgena Kloppa.

SESTŘIH LM: Real Madrid - Liverpool 3:1. Vinicius srazil Kloppův tým

„Byl to divný večer a to především kvůli stadionu. Připadal jsem si jak na tréninku. Na Anfieldu je to jiné – to je aspoň normální stadion,“ rýpl si německý kouč do dočasného domova Realu.

Paradoxní ovšem je, že ani v Liverpoolu v posledních měsících Klopp a spol. soupeře zrovna neválcují. Od 27. prosince na Anfieldu nevyhráli (8 zápasů) a aktuálně drží sérii šesti proher v řadě.

Ač se téměř většina evropských fotbalových soutěží hraje bez diváků, a to včetně Premier League, je Liverpool zvyklý na honosné ostrovní stadiony. To samé se týká i La Ligy, čehož využil Real a rekonstruuje slavné Santiago Bernabéu, jež se pyšní kapacitou přes 80 tisíc (Více čtěte zde >>>).

Dočasně pobývá na stadionu Alfreda Di Stéfana v tréninkovém centrum Valdebebas, kde svoje utkání hraje třetiligová rezerva a za normálních okolností pojme šest tisíc fanoušků. Svolení hrát zde soutěžní zápasy dostal Real od La Ligy i UEFA. „K tomu se vůbec nechci vyjadřovat. Je to náš stadion a hrajeme tu rádi,“ odsekl Zidane na žádosti o reakci.

Radost mohl mít alespoň z úspěšně odkoučovaného 50. utkání v Champions League, přičemž hned 31 zvládl vítězně. Lepší bilancí v prvních padesáti duelech má historicky pouze Jupp Heynckes (32). Pep Guardiola zvládl 30 výher a Diego Simeone 28.