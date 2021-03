Ronaldo potopil Juventus. Uhnout ve zdi? Neomluvitelné, sepsul ho Capello

Radost fotbalitů Porta poté, co senzačně postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů přes Juventus • ČTK / AP

Než přišel v létě roku 2018 do Itálie, vyhrál Cristiano Ronaldo Champions League třikrát v řadě. Jenže v Juventusu vítězný recept ztratil, je z toho jedno zklamání za druhým. Před dvěma roky vyřadil italský klub ve čtvrtfinále Ajax, loni v osmifinále Lyon a v úterý po strhující odvetě Porto. Výhra 3:2 v prodloužení „bianconeri“ nestačila, v prvním zápase totiž podlehli 1:2.

Ronaldo v odvetě nijak nezářil, roli hlavní hvězdy přenechal Federikovi Chiesovi, kterému pohotově a nezvykle nezištně přihrál na vyrovnávací gól. Chiesa se pak trefil ještě jednou, čímž poslal zápas do prodloužení. Jelikož Porto hrálo od 54. minuty bez vyloučeného Mehdiho Taremiho, čekalo se, že favorit oslabeného soupeře definitivně zlomí a dorazí.

Jenže se stal pravý opak. Skvěle hrající Sergio Oliveira ve 115. minutě vyrovnal z přímého kopu na 2:2 a domácí už dvě branky potřebné k postupu nestihli. Trefil se pouze Adrien Rabiot, což bylo málo.

Právě Rabiot a hlavně Ronaldo přitom nesli na osudovém druhém gólu Porta zásadní podíl, oba totiž ve zdi vyskočili a otočili se k míči zády, takže gólman Wojciech Szczesny viděl tvrdou přízemní střelu pozdě a už ji nestačil zpacifikovat.

„Neomluvitelná chyba,“ kroutil hlavou Fabio Capello, bývalý trenér AC Milán, AS Řím, Juventusu, Realu a anglické či ruské reprezentace. „Za mých časů chodili do zdi hráči, kteří se míče nebáli. Ronaldo i Rabiot se jej báli, to je neomluvitelné,“ zopakoval.

Uznávaný televizní expert pak sepsul i zkušené hráče Juventusu za to, že se vyhnuli pozápasovým rozhovorům. Před kamerami se vyjádřili pouze Chiesa, Matthijs de Ligt a Juan Cuadrado.

„V těžkých momentech se ukazují jen mladí kluci. V tomhle týmu je několik veteránů, kteří mluví jen po vítězstvích, aby si za ně přisvojili kredit. Ale když se prohraje, nejsou vidět,“ rýpnul si Capello do Ronalda či Leonarda Bonucciho.

Přestavba týmu, kterou Juventus začal před touto sezonou, nyní zřejmě ještě nabere na intenzitě. Bude se řešit budoucnost nejen třicátníků, ale i trenéra Andrey Pirla. Jeho předchůdce Maurizio Sarri zaplatil konec v Lize mistrů okamžitým vyhazovem – a to přitom Juventus dovedl s přehledem k titulu. Nyní je Stará dáma v Serii A až třetí a na vedoucí Inter ztrácí deset bodů.

„Když uděláte ve dvou zápasech čtyři velké chyby, vypadnete,“ prohlásil Pirlo. „Hráče do zdi jsem vybral já, nikdy předtím se nestalo, že by se k míči otočili zády. Byla to chyba. Možná si mysleli, že je to tak daleko, že to není nebezpečné,“ přemítal mistr světa z roku 2006. „Takové věci se v životě trenéra stávají, je to zlé. Zabere to pár dnů, než tento zápas vytěsníme z mysli, ale pak už si musíme vyhrnout rukávy a jít do každého utkání se správným přístupem. Pořád je teprve březen a v tabulce máme kam stoupat.“