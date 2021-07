Vaněček poznal sílu Ferencvárose a radí Slavii: Nevoní jim běhavý styl

Myslíte si, že Ferencváros přes Žalgiris Vilnius snadno postoupí?

„Tohle se špatně říká. I ti největší favorité mají proti papírově slabším soupeřům problémy, to jsme viděli například i na mistrovství Evropy. Neřekl bych, že to bude formalita, ale Ferencváros má mnohem větší šanci na postup než soupeř. Pokud ale přes Žalgiris Vilnius přejde, řekl bych, že v dalším kole by proti němu byla favoritem Slavia.“

Co byste o maďarském mistrovi řekl?

„Je to určitě nejsilnější tým v zemi. Má hodně cizinců, kteří mají lukrativní smlouvy. Na maďarské poměry disponují velice dobrým mužstvem. Každý se na ně chce vytáhnout. Je to největší klub v Maďarsku, cíl každého hráče tam je dostat se do Ferencvárose.“

Jaký je Ferencváros na hřišti?

„Myslím, že jim nebude vonět běhavý styl Slavie. V Maďarsku všechny přehrají, spoléhají na individuální kvalitu. Když jsme je chtěli ohrozit, hodně jsme běhali, byli důrazní. Když jsem byl jeden rok v Puskási (sezona 2019/2020), neprohráli jsme s nimi. Jednou jsme vyhráli a dvakrát remizovali. Ale jak říkám, nastoupili jsme na ně, individuální síla byla na jejich straně.“

Ferencváros hrál v uplynulé sezoně základní skupinu Ligy mistrů. Jak se vám v ní líbil?

„Bylo to po dlouhé době, co se maďarský tým dostal do Ligy mistrů, bralo se to velice pozitivně. Sice byl koronavir, ale v Maďarsku na zápasy fanoušci mohli. I já jsem se dostal na utkání proti Juventusu. Ferencváros nehrál špatně, ale bylo podle mě vidět, že evropská špička je jinde. Přišlo mi, že Juventus ani nehrál naplno a stejně vyhrál.“