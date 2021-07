Sparta a vstup do Evropy? Experti jsou opatrní, budou padat góly

Fotbalisté Sparty jako první český zástupce vstupují do nové sezony, když je čeká úvodní zápas druhého předkola Ligy mistrů. Pražané se představí v úterý večer od 20:30 na hřišti Rapidu Vídeň a fanoušci, kteří nemohou do Rakouska s týmem cestovat jsou hodně zvědaví, jak si borci v rudých dresech povedou. „Mezi tipéry převládá spíš optimismus, skoro polovina věří, že Sparta ve Vídni vyhraje a sází kurs 3,18:1,“ říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.

Domácímu Rapidu důvěřuje skoro třetina tipérů (32 procent) a má na tiketu jedničku za kurz 2,30:1, zbývající jednadvacet procent sázkařů předvídá, že duel nebude mít vítěze (3,63:1). „I když se ještě nerozehrál ani první duel, sází se hodně na postup Sparty v kursu 1,60:1,“ tvrdí Světlíková, že tipéři věří tentokrát předsezonním vyhlášením z Letné, že klub chce v nejvyšší soutěži konkurovat Slavii a druhé housle nechce hrát ani v Evropě.

Utkání by rozhodně nemělo nabídnout nudnou podívanou, také Rapidu na vstupu do Evropy. A měly by nejspíš padat i góly. To, že padnou nejméně dva, by mělo být skoro tutovkou. Nasvědčuje tomu kurs 1,23:1. „Oblíbená je i sázka, že každé z mužstev dá jeden a více gólů v kursu 1,55:1, že padnou v utkání nejméně tři branky se sází v kursu 1,71:1,“ dodává Světlíková.