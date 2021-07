Vrba: Víme, že musíme vyhrát o dva góly. Zavtipkoval o Krmenčíkovi

Co vám první utkání ve Vídni ukázalo směrem k odvetě?

„Respektujeme sílu Rapidu. Víme, za co nás trestali, bylo to hodně po brejcích. Jsou silní, musíme si na to dát pozor a vycházet ze zabezpečené obrany. Na druhou stranu víme, že musíme vyhrát o dva góly, pokud chceme postoupit. Věřím, že to bude atraktivní fotbal, chceme být v zápase aktivní.“

Máte k dispozici kompletní kádr?

„Co se týká zdravotního stavu, všichni jsou v pořádku. Čelůstka má tréninkové manko, ale je zdravotně fit.“

Vnímáte středeční utkání i tak, že v případě postupu budete mít v rámci podzimu do velké míry splněno?

„Je to důležitý zápas. Pokud uspějeme, budeme mít jistotu skupiny Evropské ligy. To by pro nás bylo dobře. Ve Spartě ale jeden zápas za podzim nestačí.“

V trenérské kariéře jste absolvoval sedm dvojzápasů v rámci předkol Ligy mistrů, v šesti odvetách jste bral výhru. Je pro vás snazší se připravit na odvetu?

„Tyhle zápasy se většinou hrají na začátku sezony, kdy toho není odehráno moc. Přípravy totiž nejsou úplně určující. Víme, co chtějí soupeři hrát, ale soutěžní utkání mají větší vypovídající hodnotu. Budeme z toho vycházet, hráči dostanou o soupeři přesné informace. Ale zjednodušeně jde jen o jednu věc: musíme dát o dva góly víc než soupeř, podle toho k tomu přistoupíme.“

Vyloučit nelze ani variantu pokutových kopů. Chystáte se speciálně na tuhle alternativu?

„Můžeme se připravit tím, že si na tréninku nějaké vyzkoušíme, zrovna v pondělí měli hráči soutěž. Trefovali to velice dobře. Doufejme, že tím nácvikem jejich sebevědomí stoupne. Kopat penalty po sto dvaceti minutách zápasu je ale něco jiného než trénink. Tím spíš, když jde o takhle důležitý zápas.“

Je pro vás největším rébusem ve složení sestavy obsazení křídelních postů?

„Víte, že vám sestavu neřeknu. Variant máme víc, jsou tu hráči, kteří prokázali svou kvalitu. Díky tomu máme možnost tempo stupňovat. Je výhoda, že při tak těžké sérii zápasů máme dostatek kvalitních hráčů, abychom mohli reagovat i v průběhu zápasu.“

V nizozemských médiích se spekuluje o možném příchodu univerzála Michala Sadílka. Uvítal byste ho v kádru?

„Přestupní termín končí v září, do té doby se může stát spousta věcí. Máme ještě dost času posilnit kádr. K Sadílkovi se nechci vyjadřovat, slyšel jsem v minulosti třeba o Krmenčíkovi…A ani vlastně nevím, kde nakonec skončil.“