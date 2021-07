Vácha o Vrbovi: Sekuriťácký výstup mu hráči naúčtují, skvělá střídání

Po prudkém skluzu do Jakuba Peška v 88. minutě vyrazil na hřiště i kouč Pavel Vrba. V emocích uklidňoval hráče, odtrhl nabroušeného kapitána Bořka Dočkala od centra dění. Právě tento moment podle Lukáš Váchy ukazuje, jak Sparta mentálně zápas ukočírovala. „Bylo vidět, že se hrál pro trenéra hrozně důležitý duel. Vzal to na sebe, šel situaci roztrhnout. A někomu zachránil žlutou kartu," popisoval kapitán sparťanského B-týmu.

Žít z okamžiku podle něj bude tým i dál. „V kabině se tomu kluci zasmějí, sekuriťácký výstup asi Pavlu Vrbovi nenechají zadarmo. Jsem spokojený, mělo to všechno," smál se Vácha dál. Ale pokračoval také na vážné notě, výkon Letenských podle něj splňoval ta nejvážnější měřítka. „Zasloužený postup! Sparta zvládla utkání famózně, Rapid pustila k jediné střele na bránu, což je na takovém levelu úctyhodné. Trenér skvěle střídal, i když v některých případech vynuceně, náhradníci odehráli výborný zápas."

SESTŘIH: Sparta - Rapid 2:0. Hrdina Pešek vystřelil Letenským postup

A 32letý středopolař pokračoval. „Jakub Pešek? Předvedl výborný výkon, byl drzý, podporoval tým náběhy do sprintu, navíc se vracel. Hrál opravdu výtečný duel." Letní posila vybojovala penaltu po srážce s gólmanem Richardem Strebingerem, pak navíc sama rozhodla o postupu Pražanů.

Důležitost zápasu pro klub nastínil kapitán béčka už před výkopem. „Může definovat další část sezony. Může pomoct, nebo vrhnout stín na další duely," přemítal Vácha a prozradil své budoucí plány, mohl by z něj být druhý sparťanský Vrba.

„Jsem šťastný za roli, kterou aktuálně mám. Na Spartě se o koučinku bavíme i s trenérským týmem béčka, vnímám to tak, že být ve Spartě je nejvíc," prozradil záložník, který působil také v Liberci. „Na trenéřinu jsem ještě dost mladý, musím se ještě hodně učit. Ale koukám pod ruce trenérům, sleduji to, mám to v oku, cítím to. Uvidíme, co se bude dít dál. Každopádně by mě to bavilo.“