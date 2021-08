Kolář se kaje za hrubku: Moje blbost. Hodil jsem klukům klacek pod nohy

Skočil vám míč o drn?

„Nebudu se na nic vymlouvat, v ten moment jsem to ani nevěděl. Strašně mě to mrzí, protože jsme byli na koni a měli tlak. Ale takováhle hloupost jim pomohla a začali hrát. Ani nevím, jak to vzniklo, míč mi zkrátka přeskočil nohu.“

Zatřásl s vámi ten moment?

„Nebudu lhát, že ne. To by zaskočilo asi každého. Mrzí mě to za tým. Snažíme se dřít jeden za druhého a já jsem dneska hodil klukům klacek pod nohy.“

Pak jste čelil i penaltě. Kolik chybělo, abyste na střelu dosáhl?

„Sám nevím. Snažil jsem se to do poslední chvíle ustát, protože hráč se na mě koukal. Připravil jsem si ho na tuhle stranu, ale on to dobře utáhl a já jsem na balon nedosáhl.“

Co sólo krátce nato? Bylo klíčové Nguena ustát?

„Já jsem věděl, co mám v tu chvíli udělat. Že si ho musím připravit na přední tyč a pak už to bylo jen o štěstí, jestli mi trefí nohu. Jsem rád, že jsem klukům pomohl aspoň tímhle. Ale pořád je to ode mě strašně málo. Já už bych měl tým vést a ne dělat takové zbytečné chyby.“

Překvapil vás Ferencváros něčím?

„Ani ne. Byli jsme dobře připravení, trenéři měli všechno zmapované. Věděli jsme, jak na ně hrát a taky jsme to ukázali. Jenže mou blbostí jsme je posadili na koně a zápas pro nás skončil smolně.“