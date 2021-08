Slavia: ambice a síla, které se vymkly. Je třeba je dostat pod kontrolu

Slavia prožila velmi složitou letní přípravu a rozhodla se to nahradit obrovským počtem hráčů v kádru. Dva extrémy, které prožil a stále prožívá český mistr, se ale nepodařilo dobře sladit. Herní převaha proti nepohodě v zakončení, těžký tréninkový proces a abnormální konkurence, z níž mnoho fotbalistů nenachází dostatečné uplatnění. Trenér Jindřich Trpišovský potřebuje dostat tenhle stav pod kontrolu.

Soupisku áčka po posledním příchodu mladého brankáře Antonína Kinského posílilo celkem osm hráčů. A odchody? Jen ze širšího kádru, ti, kteří by to do sestavy z různých důvodů nejspíš měli stejně daleko. Jaroslav Zelený, Tomáš Malínský, Jakub Jugas…

Jindřichu Trpišovskému se sešlo pod rukama na začátku sezony 29 hráčů do pole a čtyři brankáři. Obrovský organismus, do něhož musí týden co týden nezbytně řezat.

Třeba když tvoří evropskou soupisku: to je převis celkem devíti jmen.

Nebo když skládá zápasovou nominaci.

A taky základní sestavu.