Haller jako Van Basten! Čtyři góly v Lize mistrů? Jako sen, radoval se

Jeho lednový příchod do Ajaxu měl nečekanou dohru. Sébastien Haller, nejdražší posila v historii klubu, zůstal mimo pro jarní soupisku Evropské ligy. Amsterdamští jej na ni vinou administrativní chyby nezapsali. On tak mohl jen sledovat, jak nejprve přecházejí přes Lille, Young Boys Bern, aby následně skončili ve čtvrtfinále na AS Řím.

V nové sezoně už se ale nic podobného neopakovalo. Sedmadvacetiletý útočník tak mohl tentokrát k zápasu na evropské scéně nastoupit. Ještě o level výš, v Lize mistrů. A že na svůj debut v milionářské soutěži jen tak nezapomene.

Svůj gólový účet otevřel Haller už po 68 sekundách. Tečovaná střela Antonyho se od tyče odrazila k útočníkovi Ajaxu a ten hlavou poslal míč do branky. I na druhé Hallerově trefě měl velký podíl Antony. Ve sprintu za dlouhým nákopem si poradil s obráncem a na hranici malého vápna předložil svému spoluhráči pas před prázdnou branku.

Začala 51. minuta a Ajaxu potřetí zafungovala spolupráce A+H. Antony z pravé strany šajtlí vyslal míč přesně do místa v pokutovém území, kde číhal nekrytý Haller. V tu chvíli zvyšoval už na 4:1. Konečnou podobu výsledku na 5:1 dal reprezentant Pobřeží slonoviny v 63. minutě. Noussair Mazraoui mu adresoval pas mezi obránce a Haller si s prostorem, který před brankou dostal, poradil náramně.

„Ve svém prvním zápase v Lize mistrů jsem dal čtyři góly a byl jsem zvolen mužem zápasu. Nemohlo to být lepší. Je to opravdu skvělé. Takový sen. Pořád tomu nemůžu uvěřit. Vlastně šlo o nejlepší zápas mé kariéry. V takovém utkání máte pocit, že z každé střely dáte gól,“ prohlásil spokojený Haller.

Stal se teprve druhým hráčem v historii, který při debutu v Lize mistrů nastřílel čtyři góly. Podobný počin se povedl v roce 1992 Marcu van Bastenovi, jenž režíroval výhru AC Milán nad IFK Göteborg 4:0.

„Nemohu říct, že jsem něco takového od něj čekal. Čtyři góly v Lize mistrů jsou přeci jen něco výjimečného. Bylo to něco historického. Je to útočník, který disponuje nejen výbornými fyzickými vlastnostmi, ale i technickými, a velmi dobře zakončuje. Je skvělou osobností, mohu ho jen chválit. To, co se mu povedlo, je neuvěřitelné,“ uznal po výhře 5:1 kouč Ajaxu Erik ten Hag.

Hallerovi se celkově v nizozemském celku daří. V 29 utkáních nastřílel už 21 gólů.